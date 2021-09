Jimmy (30) fikk sparken fordi han vaksinerte seg

Da MS-syke Jimmy Norfelt ga sjefen beskjed om at han skulle få vaksine, fikk 30-åringen til svar at han ikke lenger hadde en jobb.

Jimmy Norfelt fra Bollnäs i Sverige fikk diagnosen multippel sklerose (MS) for ti år siden.

På grunn av den nevrologiske sykdommen er han avhengig av tilrettelegging på arbeidsplassen. Derfor var en praksisplass hos en motorforhandler i Södra Norrland perfekt for 30-åringen.

Til TV 2 forteller svensken at han er nødt til å jobbe et sted hvor han har mulighet til å ta korte hvilepauser jevnlig.

– For meg med MS er en optimal arbeidsplass et sted med varierte oppgaver og stressfritt arbeid, samt muligheten til å kunne hvile beina fra tid til annen.

Han trivdes godt i bedriften og hadde en forhåpning om fast ansettelse i fremtiden.

– Mine arbeidsoppgaver var å utføre enkle reparasjoner og service, samt være en hjelpende hånd på verkstedet. Det var alltid noe å gjøre der for meg, forklarer han til TV 2.

– Vaksinerer du deg, kan du ikke bli værende

Fem uker inn i praksisperioden, mai 2021, fikk Norfelt beskjed om at han kunne få første vaksinedose, da han var i risikogruppen.

30-åringen sendte en SMS til sjefen og ga beskjed om koronavaksinasjonen:

«Skal inn til legen og diskutere / eventuelt få vaksine i dag, så jeg mister arbeidstreningen. Sees på fredag. Mvh Jimmy»

Fire minutter senere tikket svaret fra arbeidsgiveren inn i innboksen:

«Hei, ok! Om du velger å vaksinere deg kan du dessverre ikke bli værende her....»

Jimmy Norfelt får beskjed om at han mister jobben dersom han vaksinerer seg. Foto: Skjermdump

Da Norfelt leste svaret, vurderte han å droppe vaksinen, nettopp fordi han trivdes så godt på arbeidsplassen.

– Hvorfor bestemte du deg for å ta vaksinen?

– Etter at jeg vurderte fordeler og ulemper, og begynte å tenke på min egen og andres sikkerhet, bestemte jeg meg for å ta den. Vaksinen er også anbefalt for meg med MS, da jeg er i risikogruppen, forklarer han.

Får sparken over tekstmelding

Samme dag som vaksineringen skulle finne sted, prøvde Norfelt å ringe arbeidsgiveren flere ganger. Han fikk aldri noe svar.

– Visste arbeidsgiveren din at du har MS?

– Ja, det var noe av det første jeg informerte om da jeg startet i arbeidstrening der.

Etter at vaksinen var satt, sendte Norfelt en ny SMS til sjefen. 30-åringen skriver at han har forsøkt å nå ham, og at vaksinen er satt:

«Hei! Jeg har forsøkt å nå deg. Det ble til at jeg tok vaksinen.. Så antar at jeg ikke kan fortsette hos dere, da?»

«Hei, jeg satt i telefonen. Okei. Blir veldig lei meg på dine vegne og håper du virkelig ikke blir syk. I lys av dette får du søke arbeidstrening hos noen andre, dessverre», svarer sjefen.

Norfelt forteller til TV 2 at han ble både lei seg og irritert på samme tid.

– Jeg fikk ingen forklaring utenom tekstmeldingen, hvor det sto at jeg ikke var velkommen tilbake. Jeg ble sjokkert og bekymret for at det var jeg som hadde gjort noe galt, og hva trygdekontoret ville si om at jeg mistet praksisplassen.

Denne meldingen var det siste Jimmy Norfelt hørte fra sjefen. Foto: Skjermdump

Kontaktet fagforeningen

Norfelt visste at arbeidsgiveren var vaksinemotstander, men ikke at bedriften hadde en «policy» om at de ikke tolererte vaksinerte ansatte.

– Det eneste jeg har fått høre, er at sjefen har uttrykt uro omkring vaksinen. Dette mens vi har hatt kaffepauser. Det har aldri vært snakk om en policy. Ingen har nevnt noe om at man ikke fikk vaksinere seg, kun at de selv ikke trodde på vaksinen. At man fikk sparken ved å ta vaksinen visste jeg ikke før jeg fikk tekstmeldingen.

Svensken tok kontakt med fagforeningen Unionen, for å forsikre seg om at han hadde alt sitt på det rene.

– Fagforeningen ble perplekse og lurte på om jeg kanskje hadde misforstått. De sa de aldri hadde hørt om at noen har mistet en arbeidsplass på grunn av vaksinering. De informerte meg om at jeg hadde gjort helt rett i å ta vaksinen, og at dette var diskriminering. De sa de skulle ta det videre.

Og det har de gjort. I forrige uke omtalte det svenske nettstedet Kollega at Unionen nå har saksøkt bedriften for 80.000 svenske kroner.

– Vi håper å kunne inngå et forlik, men akkurat nå kan de se ut som at det vil gå til domstolen, sier Norfelt og forteller at hans tidligere arbeidsplass ikke har svart på søksmålet.

Saksøkt for diskriminering

Jurist Elisabet Ohlsson ved den svenske fagforeningen Unionen forteller til TV 2 at hun har respekt for ulike tanker omkring vaksinasjon, men at dette handler om at bedriften ikke har respektert Norfelts medisinske behov.

Ohlsson har saksøkt motorforhandleren for diskriminering. Foto: Unionen

– En arbeidsgiver kan ikke bestemme hvilke medisinsk behandling en arbeidstaker, eller i dette tilfellet en praktikant, skal gjennomgå, sier Ohlsson.

Hun opplyser om at søksmålet, som TV 2 har fått tilgang på, ble sendt til tingretten 13. september 2021.

Ohlsson mener oppsigelsen av Norfelt er brudd på flere paragrafer i diskrimineringsloven.

– Bedriften forbyr en vaksinert person å jobbe på arbeidsplassen, og avsluttet derfor Jimmys praksis. Dette innebærer diskriminering av ham, da han på grunn av sin funksjonsnedsetting er mer utsatt.

Juristen forklarer at det normalt sett tar én til to måneder, om ikke mer, før motparten kommer med en kommentar.

– På denne arbeidsplassen er ingen vaksinert

Norfelts tidligere arbeidsgiver ved motorforhandleren har foreløpig ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.

Sjefen sier imidlertid til det svenske nettstedet Kollega at han ikke forstår hva han har gjort galt.

Mannen hevder også at Norfelt var klar over at vaksinerte ikke var velkomne på arbeidsplassen.

– Det har vi pratet om tidligere. Det var han klar over. Den «policyen» har vi her. Det er ikke noe imot ham personlig, sier han til Kollega.

På spørsmål fra nettstedets journalist om hvordan arbeidsplassen hadde blitt påvirket av Norfelts vaksine, svarer sjefen at han ikke tror på vaksinen.

– For det første er det ikke en vaksine. Påstår du at det er en vaksine? På denne arbeidsplassen har vi ingen som er vaksinerte, da spesielt ikke mot dette nye, som kalles for en vaksine, sier han videre.

Får støttemeldinger fra hele Sverige

Den siste uken har Norfelts sak blitt omtalt i alle Sveriges største aviser og nettsteder. Også privatpersoner har tatt kontakt for å vise sin støtte.

– Telefonen min har ringt konstant i tre dager. Jeg har fått utrolig mange tekst- og Facebook-meldinger. Jeg har ikke regnet på det, men det er nok nærmere 100 ulike personer som har tatt kontakt for å støttet meg.

Etter avskjedigelsen hos motorforhandleren, har Norfelt nå fått praksisplass hos Prima Björkved AB – hvor han stortrives.

– Det er variert arbeid. Alle ansatte støtter meg og hjelper meg å huske å ta pauser og ikke stresse. Så alt i alt var det kanskje bra at alt dette hendte, slik at jeg fant en betydelig bedre arbeidsplass, avslutter han.