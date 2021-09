OL-bronsen er ikke det største i karrieren for Stig-André Berge (38)

Bryte-VM går i Nye Jordal Amfi i Oslo fra 2. til 10. oktober og blir det første store, internasjonale arrangementet i Norge etter at koronarestriksjonene ble opphevet.

Nervene kommer

For Stig André Berge blir det hans avskjed som aktiv bryter. 38-åringen skal nå over i trenerteamet til Norge.

Overfor TV 2 innrømmer han at nervene begynner så smått å komme.

– Det betyr mye. Det er noe man drømmer om. Jeg håper vi kan skape litt brytefeber nå. Vi vise oss frem, sier Berge, som nå skal inn i mesterskapsboblen på et hotell i hovedstaden.

Selv om han omtrent har lagt opp, er det ikke over før det er over.

– Jeg går på matta for å vinne. Jeg går ikke der for å drite meg ut på hjemmebane. Jeg har gjort jobben som må til for å være så godt rustet som mulig.

Ikke OL-bronsen som høydepunkt

Berge sier hans 20 år lange karriere har inneholdt oppturer og mange nedturer. I OL i Rio i 2016 tok han bronse i 59-kilosklassen, men han fremhever ikke det som ett av de to største øyeblikkene. Noe av det største han har opplevd som idrettsutøver gjaldt ikke engang ham selv.

– Da jeg tok VM-bronse i 2014 etter sju år uten medaljer, var det stort. Jeg er også vanvittig stolt over EM-gullet til Morten Thoresen i fjor. Det var spesielt og varmet enormt, sier oslogutten.

Han og Thoresen har et spesielt bånd.

– Jeg har hatt ham med på private treningssamlinger i utlandet, han har bodd hjemme hos meg. Han har vært som både en bror og en sønn.

EM-gullvinner Morten Thoresen. Foto: Heiko Junge

Berge takker kona Rosells innsats og vilje til oppofrelse for at han har kunnet drive på med bryting på toppnivå. Sammen med henne har han to barn. Nå håper han begge to blir brytere og medaljesankere også.

PS: Grace Bullen, det største håpet på kvinnesiden for Norge i VM, er i Georgia for å sparre før mesterskapet.