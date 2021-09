Styreleder i Brightons norske supporterklubb, Ronny Aukrust, blir stum av beundring for manager Graham Potter og tror nesten ikke det er sant at klubben i hans hjerte kan overta tabelledelsen i Premier League.

Brighton har overrasket alle i sesongstarten i Premier League. Etter de fem første kampene står laget med 12 poeng. Vinner Brigthon den TV 2 Premium-sendte bortekampen mot Crystal Palace mandag kveld, vil de overta tabelledelsen i Premier League fra Liverpool.

– Det er en utopisk og surrealistisk følelse at vi faktisk kan overta tabelledelsen. For å si det sånn, alle som heier på klubben Brighton manner seg opp til kamp i kveld, sier styreleder i Brightons norske supporterklubb «The Seagulls Norway», Ronny Aukrust, til TV 2.

Selv om Brighton har fått en knallsterk start på sesongen, og altså kan vippe Liverpool ned fra tabelledelsen med seier i mandagens kamp, mener Aukrust at det ikke er så mye som skiller laget fra forrige sesong.

– Jeg synes laget har levert minst det vi håpet på, og en god del mer også. Samtidig har vi jo ikke møtt de sterkeste lagene enda. Men vi har levert mot lag som Leicester, og tatt steg med tanke på at laget har vunnet de kampene som forrige sesong kanskje kunne endt uavgjort, poengterer han.

– Hva vil du si er årsaken til den solide sesongstarten?

STOLT: Ronny Aukrust er styreleder i Brightons norske supporterklubb. Foto: PRIVAT

– Jeg føler vi kanskje har hatt litt mer stang inn, både offensivt og defensivt, kontra forrige sesong. Spillemessig har det ikke vært den store forskjellen. Forrige sesong slet vi med å få ballen i mål, i hvert fall hvis du ser på «expected goals»-statistikken, minner supporterlederen om.

– Stum av beundring

En av hovedårsakene til Brigthons gode sesongstart tilegnes manager Graham Potter. Engelskmannen trente svenske Östersund fra 2011 til 2018, og var kort innom Swansea før han overtok Brighton i 2019.

– Jeg er stum av beundring for Graham Potter, jeg må innrømme det. Jeg var en av dem som var småskeptisk da Chris Hughton måtte ut, og Potter kom inn for to og en halv sesong siden. Potter var et relativt ubeskrevet managerblad, som hadde erfaring fra Östersund og Swansea, og var ung. Men da han kom inn skjedde det underverker fra første treningskamp, både i spillestil og underholdsningsverdi, sier Aukrust, og slår fast:

– Styret i Brighton trengte en manager som kunne ta klubben steg fremover, og det har Potter absolutt gjort. Vi har fått tilbakemeldinger fra supportere av andre lag, som alle sier at Brighton nå er et av de morsomste lagene å se på i Premier League, utover sitt eget, konstaterer han.

Til tross for den lovende sesongstarten har Brighton-supporteren beina godt plantet på jorden.

– Jeg tror at selv med overprestasjon så er ikke en topp fire-plassering mulig. Langsiktig ønsker Brighton å etablere seg på 10.- 12. plass, og det er plasseringer vi er superhappy med. Vi må være såpass ydmyke å si at vi kun har spilt fem kamper, og ikke møtt topp seks-lagene enda, så jeg tror vi vil få det tøffere utover sesongen, konkluderer Brighton-supporteren.

– Rett og slett fabelaktig håndverk

Forrige sesong endte Brighton på skuffende 16. plass på tabellen med 41 poeng. Laget slet med uttellingen på sjansene gjennom hele sesongen. Men om «expected goals»-statistikken hadde slått til kunne Brighton endt helt oppe på en femteplass.

– Brighton har jo vært ekstremt uheldig foran mål tidligere, men har nå fått betalt for å spille seg frem til sjanser og vært veldig effektive. Det er ikke oppsiktsvekkende at det satte seg litt i hodet på dem forrige sesong når de ikke fikk uttelling, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller, og legger til:

HYLLER BRIGHTON: Simen Stamsø Møller, kommentator og og fotball-ekspert i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Jeg var faktisk litt bekymret for dem, fordi jeg tror den følelsen av å score mål har så mye å si. Men på et eller annet tidspunkt ville målene komme, og det gjør de nå. Det samme har selvtilliten til Brighton, mener han.

TV 2-eksperten roser jobben manager Graham Potter har gjort.

– Det har vært fabelaktig håndverk, rett og slett. Han har bevist en gang for alle at du ikke trenger store spillere og store navn for å spille veldig, veldig bra fotball, slår Stamsø Møller fast.

– Hvor høyt kan Brighton ende på tabellen denne sesongen?

– Om de havner på øvre halvdel vil det være helt rått for Brighton. Men det er såpass mange gode klubber der midt på tabellen, som Aston Villa, Leeds og så videre, så det blir tøft. Ender imidlertid Brighton foran sånne type lag, så har de grunn til å være veldig, veldig fornøyde, svarer eksperten.