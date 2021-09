Kundene raser mot Autopass-utsteder: – Vurderer å kjøre de 50 milene til Oslo for å snakke med dem

Den nye bompengereformen medfører at innkrevingen av bompenger for kunder med Autopass-avtaler skilles ut fra bompengeselskapene. Fjellinjen skilte ut sin utstedervirksomhet i juni 2019, og Fremtind overtok som eier i desember 2020. Da ble navnet endret til Fremtind Service.

En forutsetning for å drive utstedervirksomhet er at utstederen tar i bruk en egen løsning. Fremtind Service tok i bruk sin nye løsning nå i september, og det er her problemene har oppstått. Mange opplever å ikke få tilgang til «Min side» på Fremtind Service sine nettsider, og en kjapp titt i kommentarfeltene på selskapets Facebook-sider viser også at mange sliter med å få kontakt med kundeservice.

Kai Roger Gjelsvik og kona Anne Johanne Bjordal er blant disse.

– Vi byttet bil, og da måtte vi endre skiltnummer på bombrikken hos Fremtind. For å gjøre det må vi inn på «Min side». Det står at vi skulle ha mottatt en epost med ny innlogging til de nye systemene, men den har vi ikke fått, sier en oppgitt Gjelsvik.

Kommer ikke gjennom hos kundeservice

Problemene med å endre skiltnummer på bombrikkene gjør at en bil de solgte tidligere i år fremdeles kjører rundt med en bombrikke som er registrert på paret. Samtidig kjører de selv med en bombrikke som er registrert på deres bils tidligere eier.

MISFORNØYDE KUNDER: Under selskapets siste Facebook-innlegg hagler det med meldinger fra sinte kunder. Foto: Skjermdump Facebook

– Vi har prøvd å ringe kundeservice en uke, men kommer aldri gjennom på telefon. Vi får beskjed om at vi må vente opp til 45 minutter, men så blir vi kuttet etter 47 minutter. Vi har også sendt meldinger på chat og mail, men det er ingenting som hjelper. I chatten på Facebook får man bare kontakt med en robot, og den skjønner ikke hva vi mener, sier Gjelsvik.

– Vi bor oppi Sognefjorden, og jeg har seriøst vurdert å kjøre til kontoret deres i Oslo for å finne dem, men det blir litt i overkant å kjøre 50 mil, fortsetter Gjelsvik.

Han sier også at han forsøkt å ringe daglig leder i et forsøk på å ordne opp, men uten hell.

3000 henvendelser hver dag

Kommunikasjonsansvarlig i Fremtind Service, Tone Hansen Finstad, sier til TV 2 hjelper deg at de de siste ukene har fått mer enn 3000 henvendelser daglig. Detter er over dobbelt så mange som de vanligvis får.

– I tillegg ser vi mye aktivitet i selvbetjeningsløsningene våre og vi ser at de kundene som har tatt den i bruk i stor grad får løst behovene sine der, sier Finstad.

Hun sier selskapet nå heldigvis ser at ting er i ferd med å roe seg.

– Den nye løsningen fungerer i all hovedsak som forventet, men ny innlogging til «Min side» uten å kunne benytte fødselsnummer har skapt utfordringer og ført til dobbelt så mange henvendelser som normalt og lange ventetider på kundesenteret vårt. Vi beklager veldig utfordringene dette har gitt kundene og er glade for at tiltakene vi har gjort ser ut til å hjelpe, sier Finstad.

– Vi jobber på spreng med å ta unna etterslepet på saker, og ser at situasjonen er i ferd med å normalisere seg igjen. Kunder som har forsøkt å komme i kontakt med oss og som ikke har nådd gjennom vil ikke bli skadelidende som følge av utfordringene vi har hatt, sier hun.

Byttet selskap

Bare timer etter at TV 2 hjelper deg kontakter Fremtind Service på vegne av paret, ringer selskapet til Gjelsvik og Bjordal. Paret er nå enige med Fremtind Service om å si opp avtalene de har hatt knyttet til sine bombrikker.

– De ringte oss på fredag, så nå har vi avsluttet alt hos dem, og fått oss en ny avtale hos et annet selskap, sier Gjelsvik.

Årsaken til at paret velger å bytte selskap er det de har opplevd som elendig kundeservice. Gjelsvik er glad for at det har ordnet seg, men synes det er synd at man må gå til media for å få det til.

– Det skal jo ikke være sånn at man må kontakte media for å løst sånt, avslutter han.