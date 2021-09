Atle Hansen (57) dømt til 10 års forvaring for flere voldtekter

– Kommentaren fra min klient er at han både var overrasket og sjokkert da han ble meddelt dommen. Han er sterkt uenig i resultatet, og han har besluttet å anke denne i sin helhet, sier Atle Hansens forsvarer, advokat Hans Christian Nygaard Wang til TV 2.

Advokaten sier at klienten sliter med å ta innover seg situasjonen han nå befinner seg i.

Søndre Østfold tingrett mener at den tidligere realitydeltakeren har voldtatt tre kvinner i sitt hjem i Halden. Dommen falt på fredag, men ble først offentlig mandag.

Hansen, som ikke satt varetektsfengslet før rettssaken, ble pågrepet og fengslet etter at dommen ble kjent for ham.

Den groveste voldtekten han er funnet skyldig i, fant sted natt til 9. september i 2018.

Ringte selv etter hjelp

Ifølge dommen ga han en kvinne mat eller drikke som var tilsatt klonazepam og alprazolam, slik at hun ble bevisstløs. De neste timene ble hun voldtatt av Hansen og to andre.

Hansen filmet deler av overgrepet, noe han også har erkjent, men han nekter for å ha deltatt i eller medvirket til voldtekt.

Litt senere samme natt ble kvinnen voldtatt av en fjerde person. Hansen og en annen er dømt for å ha oppfordret til å gjennomføre overgrepet.

Den fornærmede kvinnen ringte selv til politiet den samme natten og sa at hun var redd. Hun ble hentet med ambulanse klokken 02.54 og kjørt til akuttmottaket.

Retten mener at Hansen var initiativtaker og tilretteleggeren bak overgrepet som er betegnet som en grov voldtekt.

– Min klient er glad for å bli trodd. Det har vært en veldig stor belastning å sitte i retten. Hun har sett frem til å bli ferdig, sier Anders Green, som er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen.

Spiste pizza, så ble det mørkt

Det var på bakgrunn av voldtekten i 2018 at politiet besluttet å gjenoppta to tidligere henlagte saker mot realityprofilen.

18. desember i 2011 skal han ha voldtatt en kvinne i sitt hjem i Halden. Kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av ruspåvirkning. Fornærmede fortalte at hun spiste en pizzabit, og så ble det helt mørkt.

Da politiet dro for å pågripe Hansen etter at kvinnen hadde dratt på overgrepsmottaket med smerter, lukket han ikke opp for patruljen. Han ble til slutt funnet på et uisolert kneloft. Hansen forklarte at han ikke hørte at politiet kom.

Blant annet på bakgrunn av kvinnens forklaring, at hun ringte politiet morgenen etterpå og opplysninger fra overgrepsmottaket, har retten funnet det bevist at hun ble voldtatt.

– Hun er veldig glad for den grundige behandlingen som saken fikk i retten. Hun er glad for betydningen dommen kan ha for å hindre nye overgrep fra Hansen, noe som har viktig helt siden min klient anmeldte saken i 2011, sier kvinnens bistandsadvokat, Johannes Bakkevig til TV 2.

Ikke gjensidig flørtende tone

Den andre gjenopptatte voldtektssaken er fra 7. november i 2015. Hansen har erkjent å ha hatt seksuell omgang med fornærmede, men sier at dette skjedde frivillig.

Etter voldtekten, som skal ha skjedd i Hansens bolig, dro kvinnen til overgrepsmottaket. Der ble det funnet klonazepam og alkohol i blodet hennes. Det ble også funnet DNA fra Hansen på kvinnen.

Et vitne har dessuten forklart at Hansen flere ganger forsøkte å ta seg inn på rommet der kvinnen lå.

Retten mener han er skyldig i voldtekt. I dommen heter det: «Retten legger til grunn at det ikke hadde vært en gjensidig flørtende tone eller gjensidig seksuell interesse mellom dem. Og det var Atle Hansen klar over».

Har vist interesse for å utnytte

Det er i retten forklart om andre episoder der Hansen har vært involvert.

I dommen står det at «Atle Hansen tidligere har vist interesse for å utnytte mennesker som er bevisstløse».

Det nevnes blant annet en film på telefonen hans. Innholdet er seksualisert, de involverte er bevisstløse og på filmen ser man kvinnen bli utsatt for overgrep med en gjenstand.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at han skulle dømmes til forvaring i 13 år, men Søndre Østfold tingrett kom til at riktig straff er forvaring i 10 år med en minstetid på seks år og åtte måneder, blant annet fordi to av sakene er gamle og på grunn av inaktivitet i etterforskningen i saken fra 2018.

Kjent fra TV-program

Bakgrunnen for at han dømmes til forvaring, er at retten mener det er fare for at Hansen vil begå nye og alvorlige lovbrudd.

«Uten anger eller forsøk på selvinnsikt gjennom siste ti år, og der overgrepene fremstår som økende alvorlige, er det etter rettens skjønn lite som taler for at tilbakefallsfaren er redusert om ti år», heter det i dommen.

De andre domfelte i gruppevoldtektssaken fra 2018 er dømt til henholdsvis to års fengsel og ett år og ni måneders fengsel. Begge er ansett å være lettere psykisk utviklingshemmet.

– Dommen vil bli anket da det er klar tvil om både faktisk og subjektiv skyld, sier den ene domfeltes forsvarer, advokat Daniel Storrvik.

Den andre domfelte mannen forsvares av advokat Asmund Riegels.

– Min klient har nettopp mottatt dommen og vi vil nå vurdere om det er grunnlag for anke. Ut over det har vi ikke kommentarer, sier Riegels til TV 2.

Straffen mot den siste skal utmåles etter at sakkyndige har levert en uttalelse.

Atle Hansen, som i mange år har jobbet som frisør, er tidligere kjent fra realityprogrammene Robinson og Charterfeber.