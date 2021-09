Marianne Amundsen (57) ble drept på jobb for Nav

«De etterlatte kjenner på dyp sorg, fortvilelse og sinne», skrives det i en pressemelding fra bistandsadvokat, May Britt Løvik.

Forrige mandag mistet en kvinne i 50-årene livet etter å ha blitt knivstukket på et Nav-kontor i Bergen.

Mandag frigis kvinnen sitt navn i samråd med hennes pårørende. Via sin bistandsadvokat May Britt Løvik, opplyser de etterlatte om at det var 57 år gamle Marianne Amundsen som ble drept.

«De etterlatte kjenner på dyp sorg, fortvilelse og sinne etter å ha mistet sin høyt elskede mor, datter og søster, Marianne Amundsen», skriver Løvik i pressemeldingen.

«De etterlatte trenger ro og rom for å sørge, og ber om respekt for det.»

Tungt preget

Ida Aulin er den 29 år gamle kvinnen som ble lettere skadd i knivangrepet på Nav Årstad. Bildene publiseres med samtykke fra familiene. Foto: Privat

I samme pressemelding opplyses det også at det er Ida Aulin som er den 29 år gamle kvinnen som ble lettere skadet.

«Hun er nå utskrevet fra sykehus, men er sterkt medtatt som følge av skader og hendelsen», skrives det i pressemeldingen, og videre legges det til:

«Hun er også tungt preget av at en nær og kjær kollega er revet bort. Aulin ivaretas nå av familien og av kriseteam. Hun trenger fortsatt ro.»

MINNE: Både kollegaer fra andre Nav-kontor og øvrige la ned blomster og lys utenfor Nav-kontoret på Årstad, etter den tragiske hendelsen. Foto: Torstein Bøe

Rykket ut med store mannskap

Det var forrige mandag, 20. september, at en mann i slutten av 30-årene gikk amok med kniv under et brukermøte på Nav-kontoret ved Årstad i Bergen.

Politiet rykket ut med store styrker, til det som ble kategorisert å være en PLIVO-hendelse (Pågående livstruende vold)

Kl. 10.02 fikk politiet den første meldingen. Bare fire minutter senere kom første patrulje til stedet.

RYKKET UT: Store styrker kom raskt til Nav-kontoret ved Årstad i Bergen. Likevel fikk hendelsen et svært tragisk utfall. Foto: Marit Hommedal / NTB.

Kl. 10.08 ble gjerningsmannen pågrepet. Begge ofrene ble kjørt umiddelbart til Haukeland Universitetssjukehus, men livet til Amundsen sto ikke til å redde.

Den siktede gjerningsmannen ble dømt til fire ukers varetekt, mens politiet nå gjennomfører den nødvendige etterforskningen.

Vil ta vare på ansatte

Forrige torsdag, 23. september ble fire av fem Nav-kontor i Bergen gjenåpnet.

Direktør Anne Kverneland Bogsnes opplyste at ledelsen er svært opptatt av å ta vare på sine ansatte.

Alle som har hatt behov for hjelp fra kriseteam, psykolog eller andre tiltak har fått det.

Den første perioden er vaktholdet ved samtlige Nav-kontor doblet.