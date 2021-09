Panikken brer seg i Storbritannia – frykter pasienter ikke får hjelp i tide

Bensinstasjoner er tomme for drivstoff, og i matvarebutikkene er det slunkent i hyllene.

Det er nesten tomt for de vanligste typene bensin flere steder i Storbritannia. De siste dagene har det vært en panisk hamstring, og det er lange køer ved landets bensinstasjoner, skriver Reuters.

Mandag morgen forsøker folk å få fylt tanken de trenger gjennom arbeidsuken, for mangelen begynner å merkes på folks hverdagsliv.

Frykter pasienter ikke får hjelp

Taxisjåfører forteller at de ikke får fylt tanken, og i helsevesenet frykter de at pleiere ikke får fylt drivstoff til å komme seg rundt til sårbare eldre.

Boris Johnson og regjeringen skal mandag vurdere tiltak for å få leveransene av drivstoff til britiske bensinstasjoner. ( AP Photo/Jon Super) Foto: Jon Super

– Noen av dem er veldig stresset over å ikke få fylt drivstoff slik at de kommer seg til pasienter som er på livsnødvendige medisiner. Blir de forsinket, er det veldig vanskelig å komme seg i rute igjen, forklarer sjef for hjemmehjelptjenester, Jane Townson, til Sky News.

Også ambulansepersonell forteller om problemer. Selv om de skal prioriteres ved bensinstasjonene, er det ikke alle stasjoner som har lagt til rette for dette. Det har også oppstått konflikter når ambulanser har kjørt inn foran andre som venter i kø.



En kriseplan skal diskuteres i regjeringen mandag.

Brexit har skylden

Årsaken til at det har blitt så kritisk er kompleks. Men hovedgrunnen er at en mangel på sjåfører etter brexit har ført til at mindre drivstoff blir levert til landet.

Petrol Retailers Association (PRA), som representerer nesten 5500 uavhengige bensinstasjoner, sier at mellom 50 og 90 prosent av deres medlemmer sier de har gått tomme for drivstoff. De venter at andelen vil øke.

Regjeringen ga søndag kveld drivstoffleverandørene midlertidig unntak fra konkurranselovene, slik at de kan dele informasjon og koordinere leveransen av drivstoff.

Også i matvarebutikkene er det mange tomme hyller. Det er spesielt kjøle- og frysevarer som er mangelvare.

Butikker har også hatt problemer med vareleveranser. Dette bildet er fra 22. september, 2021. REUTERS/Peter Cziborra Foto: Peter Cziborra

Vurderer å sette inn soldater

Myndighetene oppfordrer innstendig folk til å ikke fylle mer bensin enn de trenger, og vurderer å sette inn hundrevis av soldater for å hjelpe til med leveransene, ifølge Sky News. Mandag formiddag ble det klart at dette ikke blir aktuelt på nåværende tidspunkt.

En regjeringskilde sier til avisa at drivstoffmangelen vil vedvare i minst fem dager til, og muligens enda lenger, om det ikke blir slutt på hamstringen.

Kilden sier det er en såkalt catch-22, da regjeringen ved å gripe inn kan komme til å forverre panikken.

– Dess mer det ser ut til at vi reagerer på dette, dess mer forverrer vi det. Men om vi ikke reagerer, fortsetter det bare. Vi lager nesten krisen selv, sier kilden.