Medier: Lena Dunham (35) har giftet seg

«Girls»-skaperen Lena Dunham skal ha takket ja til å gifte seg med sin kjære i helgen. Det skriver flere utenlandske medier som blant annet People og Daily Mail.

Ekteparet har ikke bekreftet noe til mediene selv, men flere fans tror musiker Felber selv hintet til det på Instagram på søndag morgen. Da publiserte han sangen «This Will Be Our Year» av The Zombies på sin Instagram-historie med hjerter og alien-emojier.

Paret bekreftet forholdet sitt til The New York Times i mars. Da sa Dunham til avisen at det bare hadde vart i noen måneder, men at hun følte seg veldig heldig.

– Han er den beste personen jeg noensinne har møtt, sa hun til avisen.

Dunham er kjent for både den populære TV-serien Girls, og for sine mange sterke politiske meninger. Hun er engasjert i mange saker, blant annet frigjøring av kvinnekroppen, og har ikke vært redd for å stille opp naken og usensurert ved tidligere anledninger.

POPULÆR: Serieskaperen og skuespiller ble superpopulær etter lanseringen av seriesuksessen Girls på HBO. Foto: Jamie Mccarthy

I 2017 var Dunham på Norgesbesøk sammen med kunstnerpappaen Carroll Dunham, som åpnet en utstilling på Gerner Gerhardsen på Tjuvholmen i Oslo.

Til TV 2 fortalte Dunham den gang at farens kontroversielle kunst har inspirert henne til å bli den hun er i dag.

– Jeg elsker det. Jeg er så glad for at folk her i Oslo får se det og nyte det. Jeg har aldri skammet meg over det.

– Jeg elsker å være her. Jeg håper på å komme tilbake til sommeren eller høsten, det er så fint, sa hun til TV 2 den gang.