Elbil-utvalget har økt kraftig i år. Nå er det rett slett mye å velge mellom, både på pris, størrelse og rekkevidde.

Elektriske varebiler kommer også for fullt. Det har gjort at vi har fått flere personbilvarianter av disse, med mye plass og mange seter.

En av dem kommer fra Peugeot og heter e-Traveller. Denne bilen finnes også i flere andre utgaver. Citroën har sin e-Spacetourer, Opel har Zafira e-Life og Toyota Proace Electric. I praksis samme bil, produsert på samme fabrikk.

I varebilutgave heter den Expert. Og at dette egentlig er en varebil, er du aldri i tvil om når du ser den. Det kantede designet avslører seg kjapt på det området.

I personbilutgave kan du velge fra seks til ni seter, der sju nok er det mest vanlige. Testbilen har 2+2+3-konfigurasjon. Den har også største batteripakke, på 75 kWt, netto på 69 kWt. Det gir en offisiell rekkevidde på 330 kilometer. Startpris: 551.900 kroner.

Ingen tvil: Dette er egentlig en varebil...

Hvordan er den å kjøre?

Det tre viktigste grunnene til å velge en bil som denne er plass, plass og plass. Er du derimot ute etter mest mulig kjøreglede, skal du nok velge noe helt annet.

Derfor er det også viktig å nullstille seg litt i møtet med en bil som e-Traveller. Når opphavet er en varebil, den er 4,95 meter lang og ikke mindre enn 1,90 meter høy, blir kjøreegenskapene naturligvis deretter.

Akselavstanden gir fin langturkomfort, men over fartsdumper lærer du deg fort å avpasse farten. Flere hundre kilo batterier i bunnen av bilen, er med på å bidra til at alt annet enn sneglefart, gjør at både passasjerer og bagasje får ristet seg godt.

Støydempingen er imidlertid blant de bedre i klassen. Her har Peugeot gjort en god jobb. Direkte sprek skal vi ikke beskylde e-Traveller for å være. 136 hestekrefter er ikke mye i en så stor bil. Men den er i alle fall ganske kjapp på mellomakselerasjoner. Så får du heller planlegge forbikjøringer litt ekstra godt.

Tre kjøremodus er på plass: Eco struper motoren og påvirker også varmen i bilen. Særlig på vinteren er nok dette noe du bruker bare når du virkelig må tyne ut maks rekkevidde. Normal er akkurat det navnet tilsier - mens Power gir «maks» ytelser, for eksempel hvis du skal frakte noe tungt.

I vår testperiode ligger temperaturen rundt 10-15 grader. Dermed går det ganske greit å holde den i Eco, for å se hvor mye det er mulig å sparekjøre.

Rekkevidde på 330 kilometer er ikke lenger veldig mye. Og her må du virkelig ta høyde for både bilstørrelse og luftmotstand. Derfor må du absolutt ikke se deg blind på det offisielle rekkeviddetallet.

Den store kupéen betyr også at det går med mye strøm til oppvarming på vinteren.

Vår erfaring med varebilbaserte elbiler, er at forbruket øker svært mye i høyere hastigheter. Det er mye masse her, som skal skyves gjennom luften. Det koster strøm.

I stedet for en tradisjonell teststrekning, tester vi i stedet i ulike hastigheter for å se utviklingen i forbruk. Det blir fort ganske interessant.

Drøye ti mil på motorvei med gjennomsnittshastighet på 81 km/t, gir et snittforbruk på 24 kWt per 100 kilometer. Da er det bare sjåføren i bilen, det aller meste av kjøringen i Eco-modus.

Så øker vi farten litt de neste 100 kilometerne, opp til et gjennomsnitt på 89 km/t: Da stiger forbruket til hele 27,5 kWt per 100 kilometer. Fortsatt bare sjåfør og bilen i Eco-modus.

Vi tester ikke tilsvarende strekning i høyere hastigheter, men skal du ut på tur og holde 100- og eventuelt 110-grense på motorvei, må du regne med at forbruket øker ytterligere. Da bør du planlegge hyppige ladepauser.

Det er kanskje ikke så aktuelt i Norge, men Peugeot opplyser selv at WLTP-rekkevidden blir halvert når du kjører i 130 km/t. Skulle du la deg friste til noe slikt, bør du altså være obs på at det koster deg dyrt i kilowatt. Og NB: Dette er altså i sommerlige temperaturer. På vinteren blir det enda verre.

Fjelloverganger er heller ingen paradegren for biler som dette. Bratte oppoverbakker sluker strøm. Her mer enn dobler du forbruket fra landevei/motorvei. Skal du holde sånn noenlunde tritt med den øvrige trafikken, må du også presse motoren ganske hardt. Det igjen tapper batteriene svært hurtig.

På hurtiglading kan bilen ta imot inntil 100 kW. Det gjør at du kan lade til 80 prosent på en halv time, da forutsatt optimale forhold.

Kjapt oppsummert: Rekkevidden på 330 kilometer må anses for å være optimistisk i de aller fleste tilfeller. På normal kjøring uten ekstremt spare-fokus, tror vi det er smartere å regne med opp mot 250 kilometer, og da forutsatt gode forhold. På vinteren må du også bruke mye energi på å varme opp den store kupéen. Da blir rekkevidde deretter. Noen utpreget fjellhytte-ekspress er dette derfor ikke.

Elbilen ga salgsvekst på 300 (!) prosent

Kjøper du denne bilen, kan du nok også bli en hyppig gjest på ladestasjonene.

Plass og praktiske løsninger:

Det er naturligvis her e-Traveller er på hjemmebane. Den har syv separate seter. Alle baksetene kan skyves i lengderetningen, ryggene kan også vinkles. Det enste som «mangler», er å kunne felle setene ned i gulvet, men det er ikke vanlig biler som dette.

I stedet kan du ta ut setene. Det krever litt håndkraft og arbeidsstillingen blir fort også litt preget av C-moment. Men hvis du trenger å frakte med deg noe virkelig stort et par ganger i året, er det naturligvis kjempesmart å ha muligheten.

Med god plass i alle syv setene, er det ikke supermye bagasjeplass igjen helt bakerst. Her må det pakkes i høyden, da får du til gjengjeld med mye. Og så er det naturligvis bare å flytte og skyve og tilpasse hvor du trenger plassen mest.

Ikke veldig mye bagasjeplass igjen med setene i denne stillingen, men det hjelper veldig at du kan stable i høyden.

Livet i baksetet:

Du får det ikke mye bedre enn i disse baksetene. I tillegg til smarte justeringsmuligheter, er bilen også utstyrt med et bord som kan felles ned, både til venstre og høyre. Også dette skyvbart, på skinne. I tillegg er det faktisk klappbord på forsetene. Bordet har også et smart oppbevaringsrom. Det er solgardiner på sidevinduene. Dessuten er de elektriske skyvedørene gull verdt når du har med unger, de klarer enkelt å åpne disse selv.

Det eneste vi egentlig savner her, er flere og bedre koppholdere. Franskmenn er av en eller annen merkelig grunn fortsatt skeptiske til koppholdere. Det merkes også i denne bilen.

Tre fullverdige seter helt bakerst, det kan du bare glemme i flerbruksbil-konkurrentene.

Bak rattet:

Bussfølelsen bak rattet er mindre enn vi har opplevd i en del andre varebil-baserte biler. Her er vi ikke veldig langt unna personbil. Førermiljøet er ryddig og intuitivt. Men også her savner vi koppholdere. Det eneste Peugeot har funnet plass til, er to «hull» oppe på dashbordet. De sitter litt knotete til og fungerer bare sånn passe. Ellers er sittestillingen høy og oversikten upåklagelig.

Test Peugeot e-208: Den er liten, elegant – og elektrisk

Trivelig interiør til å være i det som egentlig er en varebil.

Utenpå og inni

Det er ikke så veldig mye mer å si om designet enn at dette er en varebil. Den er høy og kantete – akkurat som det må bli når målet er å få til mest mulig innvendig plass. Fronten har en del fine detaljer, som blant annet lyktene. Mens hekken er mer anonym.

Ingen skjermbonanza i denne bilen.

Innvendig sladrer materialkvaliteten igjen om varebilopphavet. Men hvis det er noen år siden du sist satt i en varebil, kan du nok også bli overrasket her. For mye har skjedd med interiørene i denne klassen.



Dashbordet er funksjonelt og ryddig, samtidig som det ser ut som det tåler en trøkk.

Alle merkene var teipet over – men Tord lot seg ikke stoppe av det

Elektriske skyvedører er kjempesmart i en bil som dette.

Tech-faktor:

I en tid der elbilene kommer med stadig større og mer fancy skjermløsninger, skiller e-Traveller seg ut i motsatt retning. Hovedskjermen er liten og ikke spesielt brukervennlig. I selve instrumentpanelet er det en 3,5-tommers skjerm som viser blant annet gjenstående rekkevidde (populært kalt gjettometeret) og effektmåler.

Vi savner en litt mer visuell måte å vise både funksjoner og forbruk/kjøredata på. I MyPeugeot-appen kan du følge med på kjøredata og plassering. Her kan du også administrere lading og innetemperatur. På vinteren er det nok mye å hente på å forvarme denne digre kupéen.

En ting som ikke er så veldig hitech lenger, men som likevel mangler: Adaptiv cruisekontroll. Dette er viktig både for kjørekomfort, flyt og sikkerhet og burde helt klart vært en del av standard utstyrspakke. Men pluss for head up display, selv om det er av den enklere typen.

– Hva skjer om jeg trykker på denne knappen?

Konklusjon:

Hvis definisjonen din på en familiebil er noe sånt som en BMW 3-serie stasjonsvogn med stor motor – da kommer du nok aldri til å falle for e-Traveller. For du kan bare glemme stort kraftoverskudd og spisse kjøreegenskaper. Her må du koble ut den delen av hjernebarken – og snu fokus til plass og praktiske løsninger. For det har denne bilen veldig mye av! I noen faser av livet kan akkurat det telle mer enn alt annet.

Rekkevidden gjør at du skal tenke litt gjennom ditt eget bruksmønster før du kjøper en bil som dette. Har du over 20 mil til hytta og bruker den mye på vinteren – da kan du fort risikere ladestopp. Akkurat det er neppe noen højdare på fredager og søndager, når «alle andre» også må lade. Slik sett hadde denne bilen fortjent større batteripakke og dermed også mer rekkevidde. Da hadde den også blitt mer anvendelig for mange.

Denne var tidlig ute: Lenger fra Tesla kommer du nesten ikke

Den hadde fortjent både mer krefter og mer batterier. Men kan du leve med dette, er e-Traveller en veldig bra bil for storfamiliene.

Peugeot e-Traveller Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, en motor Effekt: 136 hk / 260 Nm 0-100 km/t: 13,1 sek. Toppfart: 130 km/t Forbruk (WLTP): 2,27 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 75 kWt Rekkevidde: 330 (WLTP) Hurtiglading: 100 kW Ombordlader: 7,4/11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 496 x 192 x 190 cm Vekt: 2.183 kg Tilhengervekt: 1.000 kg Taklast: 150 kg Nyttelast: 917 kg Pris: 551.900 kroner

Video: Denne er like lang som e-Traveller. Og der stopper likhetene!