Toyota Hiace dukket opp første gang i 1967, men til Norge kom den først noen år senere. Suksessen uteble ikke av den grunn. Den rimelige kassebilen ble raskt et populært tilskudd til VW Transporter og Ford Transit som dominerte markedet.

I løpet av de 38 årene HiAce ble solgt i Norge, var den årets mest solgte varebil hele 30 ganger og har seks andreplasser i samme øvelsen. Det er nesten ikke til å tro.

Over 110.000 eksemplarer fant veien til Norge i disse årene. Nye og strengere krav til eksosutslipp var det som til slutt ble spikeren i kistelokket for Hiace, i 2012. Uten at popularitet har avtatt nevneverdig i bruktmarkedet av den grunn.

Hiace-modellen lever videre i andre deler av verden og til nå er det solgt over 6 millioner Hiace i 150 forskjellige land.

Bilen er en skikkelig arbeidshest. Varerommet er stort, firkantet og lett å utnytte. Driftssikkerheten er suveren. Mange valgte firehjulstrekk, da det etter hvert dukket opp. Da er den adskillig enklere å hanskes med på vinterveier.

Men kassevogna fra Toyota er også en elsk- eller hat-bil. Noen bare forguder den og mener det er verdens beste bil. Unik driftssikkerhet og praktiske egenskaper er mye brukte argumenter.

Andre igjen blir nærmest provosert bare av å se den. Hos sistnevnte kritiseres en gammelmodig konstruksjon, høyt støynivå og middelmådige kjøreegenskaper og fravær av komfort.

To helt ulike oppfatninger der, altså. Men hvem har egentlig rett?

For å finne ut av det, er det enkleste å gå rett til kjernen. I dette tilfellet å høre med de som faktisk eier og bruker disse bilene daglig. Det har vi gjort ved å sjekke på Brooms brukergenererte bilguide, "Eierne mener". Der ligger det inne 28 ulike anmeldelser av billegenden, i ulike generasjoner.

Dette er noe av det eierne forteller om Hiacene sine:

Upåklagelig kjøreglede

Faksimile fra «Eierne mener».

– Bruker litt under literen på mila i all slags vær. Det er konstant firehjulstrekk så den er ikke særlig billig i drift, men alt i alt så blir den billig og god når man tenker på alle kostnadene til sammen. Det sier eieren om denne 2002-modellen med 102-hesters dieselmotor.

Vedkommende legger også til at kjøregleden er upåklagelig, men det trekkes litt for at motoren er litt i snaueste laget.

Totalt gir eieren bilen sin 8,2 poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen av denne bilen her:

Lave driftsutgifter

Faksimile fra «Eierne mener».

Lettkjørt, enkel og grei, det sier eieren av en 2008-modell, Hiace med firehjulsdrift og 117 hesters dieselmotor. Det legges også til at det aldri er noe galt med bilen. Det eneste som behøves, er å fylle litt diesel og spylervæske i nye og ne…

I denne anmeldelsen gis det toppscore på kjøreglede, kvalitet, plass og kostnader. Det er med andre ord en svært fornøyd bileier vi har med å gjøre her.

Totalt gis det 9,2 av 10 mulige poeng her.

Se hele anmeldelsen av denne bilen her:

Har gått 400.000 kilometer

Faksimile fra «Eierne mener».

– Kun bærekuler i forstilling og mindre rustskader som kom etter 12-15 år. Motor og drivverk har aldri hatt noen problemer. Har ikke hatt en eneste stopp noe sted tross 400.000 kjørte kilometer.

Sitatet over gjør at eieren av denne 1996-modellen ikke nøler med å gi sin Toyota Hiclass, som er en mer påkostet personbilvariant av Hiace, full pott i kategorien kvalitet og driftssikkerhet.

Det trekkes noe i kategoriene kjøreglede og drivstofforbruk. Ut over det er det stort sett smil og glede, selv om bilen begynner å trekke på årene.

Totalt ender denne anmeldelsen på 7,2 poeng av 10 oppnåelige.

Se hele anmeldelsen av denne bilen her:

Umulig å kjøre i stykker

Faksimile fra «Eierne mener».

– Jeg tør påstå at dette er den mest solide kassevogna som finnes. Det sier eieren av denne røde 2002-modellen. Videre mener vedkommende at man skulle tro den var bygget for det russiske militæret – så solid er den.

I denne anmeldelsen gis det 10 poeng på både kvalitet / driftssikkerhet og økonomi / kostnader, mens det også her trekkes litt for drivstofforbruk og kjøreglede.

Totalen ender på 8,4 av 10 poeng.

Se hele anmeldelsen av denne bilen her:

Konklusjon:

Det er liten tvil om at de som eier disse bilene er glade i dem. Det er særlig driftssikkerheten, og ikke helt overraskende, de praktiske egenskapene,som oftest trekkes fram – noe som i sin tur gir et rimelig bilhold.

På minussiden noterer vi oss at noen klager litt på støy, ikke de spenstigste kjøreegenskapene og på drivstofforbruket.

Eiernes dom er ganske enstemmig. Toyota Hiace er ikke bare en god bil – men en knakende god bil!

Hva så med alle de som ikke liker den, da? Tja, si det … Ikke vet vi, men enten så har de ikke lagt inn sin anmeldelse, eller så har de bare en litt forutinntatt mening om bilen, uten å ha eid og brukt den daglig.

Uansett; vi ønsker oss flere anmeldelser av Hiace. Så eier du en, eller kjenner du noen som har en, så oppfordrer vi til å dele eier-erfaringene med alle Brooms lesere.

Snittet for Toyota Hiace (alle generasjoner) ender på 8,5 poeng av 10 mulige.

Lyst på en spesiell Toyota? Sjekk ut denne:

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: To ting hindrer meg i å kjøpe godbilen – en gang til

Video: Her kjører vi en annen Toyota-klassiker