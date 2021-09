Kraftig jordskjelv på Kreta – én død

Kreta er rammet av et jordskjelv med en styrke på 6,0, melder Det europeiske seismologiske senteret for Middelhavet. Ifølge den greske TV-kanalen Skai har en person dødd i skjelvet.

Skjelvet hadde en dybde på 2 kilometer, skriver nyhetsbyrået Reuters mandag morgen.

TV-bilder viser at mange mennesker flyktet ut på gaten, og øyenvitner melder om skader på bygninger.

TV-kanalen Skai skriver også at én person har dødd som følge av skjelvet.

Avisen Sabah skriver også at det har blitt sendt tsunamivarsel i forbindelse med jordskjelvet.

Episenteret ligger cirka 2 mil sør for øyas største by Heraklion og 7 kilometer nord for lanbdsbyen Thrapsano.

