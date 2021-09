Oppretter sikkerhetsavstand på 300 meter etter tankbil-velt

Politiet skriver at det blir opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt en tankbil som har veltet på E39 i Stavanger.

Årsaken til at det opprettes sikkerhetssone er at tankbilen inneholder brannfarlig gass, skriver politiet.

Føreren av tankbilen er ute av kjøretøyet. Det er ikke meldt om personskade.

Politiet meldte først at ulykken hadde funnet sted ved utløpet av Byfjordtunnelen. Klokken 09.40 skriver de imidlertid at det ikke stemmer, og at ulykken egentlig skjedde på E39 Mekjarvikveien, ved avkjørselen til Randaberg i retning Stavanger.

Byfjordtunnelen har imidlertid blitt midlertidig stengt som følge av ulykken.

Saken oppdateres!