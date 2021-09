Hjembyen hedret Gabby Petito – forloveden er fortsatt sporløst forsvunnet

En stor gruppe sørgende dukket opp for syningen av Gabby Petito i Holbrook, drøyt 6 mil unna New York City søndag. Familie, venner og kolleger av den drepte 22-åringen var alle tilstede, det samme var en rekke personer som aldri hadde møtt Petito, men som var sterkt preget av historien hennes.

– Hun var en nydelig sjel. Hun var full av liv, alltid med et smil, sier Desiree Keeffe, en nær menn av Petitos mor til The Guardian.

En lang kø oppsto utenfor begravelsesbyrået i Holbrook utenfor New York City. Foto: Stephanie Keith/AFP

Hilsener fra hele USA

Flere brannbiler hadde parkert utenfor begravelseshjemmet, som også var prydet av flere titalls bilder av den avdøde 22-åringen. Folk fra hele USA sendte blomster til syningen.

– Jeg kjenner deg ikke, men historien din ødela meg, sto det på en av bukettene, som var sendt fra Connecticut.

Støtteerklæringer og minneord strømmet inn fra hele USA. Foto: Jeenah Moon/REUTERS

Foreldrene meldte Petito savnet 11. september, etter at de ikke hadde fått kontakt med henne siden slutten av august. Hun hadde da vært på en lengre bilferie med forloveden Brian Laundrie, som kom hjem 1. september, uten Petito. 22-åringen ble funnet død i nasjonalparken Grand Teton forrige søndag, og rettsmedisinerne slår fast at hun ble drept. Dødsårsaken er derimot ikke klar.

Tror forloveden gjemmer seg

Både Petito og Laundrie vokste opp på Long Island, men bodde de siste årene i Florida. Her søker politiet fremdeles etter Laundrie, som har vært sporløst forsvunnet i flere dager. FBI har utstedt en arrestordre på 23-åringen, selv om han foreløpig ikke er mistenkt for drapet på sin forlovede.

Brian Laundrie og Gabby Petito var på en godt dokumentert bilferie i USA før hun forsvant. Foto: Florida Police via Reuters

Siden Petito ble meldt savnet, har det dukket opp stadig flere historier om at paret hadde problemet. Politiet i Utah offentliggjorde blant annet en video som viser at paret kranglet under bilferien, knappe to uker før hun ble drept.

Florida-politiet har de siste dagene gjennomgått en enorm sump i jakten på Laundrie, så langt uten hell. Om lag 75 prosent av det gigantiske naturreservatet er dekket av vann, og verken bakkemannskap eller dykkere har så langt funnet så mye som et spor av den etterlyste Laundrie.



Store mannskap har søkt etter Brian Laundrie, foreløpig uten hell. Foto: North Port Police via AP

En av Petitos bestevenner er overbevist om at forloveden gjemmer seg ute i villmarka, og tror han kan klare å unngå politiet i lang tid om han bestemmer seg for det.

– Han klarer seg i naturen. Han kan overleve der. Så det første jeg tenkte var at han er i skogen. Han er et eller annet sted i skogen, sier Rose Davies til CBS News.