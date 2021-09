USA vant Ryder Cup – stjernespiller brast sammen i tårer

Collin Morikawa senket vinnerputten i duell med Viktor Hovland.

En av Europa-lagets største stjerner, Rory McIlroy, var svært skuffet da han ble intervjuet like før nederlaget var et faktum.

– Jeg liker så godt å være en del av dette laget, og jeg liker lagkameratene mine så godt. Jeg skulle ha gjort mer for dem denne uken. Jeg kan ikke vente på å få en ny mulighet, sa nordiren til Sky Sports.

Den tidligere verdenseneren var oppløst i tårer og måtte ta flere pauser under intervjuet.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne gjort litt mer for laget. Jeg er glad jeg fikk tatt et poeng i dag, men det har vært en tøff uke, sa McIlroy.

SAMMENSVEISET: Rory McIlroy trekker som flere andre frem samholdet på Europa-laget. Her får Viktor Hovland trøst av John Rahm tidligere i turneringen. Foto: Jonathan Ernst

På 17. hull slo Hovland en lang birdieputt som stoppet rett foran hullet. Morikawa hadde levert et fantastisk innspill, og da han senket sin birdieputt fra en snau meter var USA garantert halvpoenget som holdt til sammenlagtseier.

USA hadde vunnet tre av de fire singlekampene som på det tidspunkt var avsluttet og var oppe i 14 poeng. 14,5 holder til seier.

Hovland så lenge ut til å skulle utsette amerikanernes jubel. Morikawa hadde vunnet alle sine tre kamper tidligere i helgen, men nordmannen ga ham beintøff kamp. Med sier på 1.2, , 9., 12., 14. og 15. hull hadde Hovland uavgjort før de to siste hullene.

Morikawa vant fire hull på rad fra 4. hull og igjen på 10. og 13. før han sikret USAs sammenlagttriumf med seier på 17. hull. Samtidig sørget han for at Hovland ikke skulle få oppleve en kampseier i sin ellers sterke Ryder Cup-debut.

(©NTB)