Snur om 150 år gammel lov – gjør abort lovlig

Hele 76 prosent av San Marinos velgere stemte for å gjøre abort lovlig fram til uke tolv, i en folkeavstemning søndag.

Dermed ligger det an til at den 150 år gamle loven som forbyr dette, blir opphevet. Landet trer inn som det siste i en rekke katolske land som gjør abort lovlig under visse omstendigheter, selv om den katolske kirken var kraftig imot forslaget.

I loven de stemte for, blir abort lovlig fram til tolvte svangerskapsuke, og også mulig senere dersom kvinnens liv eller fysiske eller mentale helse er i fare.

Stemmesedlene ved 26 av 37 stemmelokaler var ved 21.50-tiden norsk tid opptelt. Valgdeltakelsen lå på om lag 41 prosent i landet, som er et av verdens eldste, men også minste. San Marino har 33.000 innbyggere, og var inntil nå ett av svært få europeiske land som kriminaliserer abort.

Tidligere har kvinner i San Marino måttet dra til nabolandet Italia for å ta abort.

