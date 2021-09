Botheim sikret Glimt-seier mot Vålerenga

Vålerenga holdt lenge unna for presset på Aspmyra, men til slutt klarte de ikke hindre at Erik Botheim sikret tre viktige Bodø/Glimt-poeng i gullkampen.

Bodø/Glimt-Vålerenga 1-0

Med seieren rykker Glimt fra Molde på toppen av tabellen. Romsdalingene spilte 2-2 mot Viking søndag og er tre poeng bak. Rosenborg, som slo Mjøndalen 3-1, er ytterligere et poeng bak.

Botheims mål kom i det 79. minutt etter at gjestene fra Oslo hadde blitt presset hardt over lang tid. Målet kom etter kombinasjonsspill mellom Botheim og Ulrik Saltnes. Sistnevnte fyrte av mot mål, men ballen ble stanset av keeper Kjetil Haug. På returen sto Botheim klar og satte sin 11. scoring for sesongen.

– Det er fint det her. Jeg synes det er fortjent, vi forventer at folk kommer hit og parkerer bussen, og jeg synes vi skapte mer enn mot Odd. Til slutt sprakk det opp, sa Botheim, som er aksjonær i Vålerengas gamle rival Lyn.

Med nederlaget fortsetter Vålerenga den dårlige trenden. Oslolaget hang lenge godt med i toppen av Eliteserien og så ut til å kunne kjempe om medaljene. Men nå har de ikke vunnet i serien siden de slo Sarpsborg 1. juli og holder 7.-plassen, ni poeng bak Rosenborg.

– Klar straffe

Selv om det ikke hadde kommet mål, manglet det ikke på sjanser tidligere i kampen. Stadionuret hadde ennå ikke passert fem minutter før Fredrik Bjørkan smelte ballen i tverrliggeren og over fra ti meters hold.

Etter halvtimen skulle trolig hjemmelaget fått straffespark. Sondre Brunstad Fet ble spilt gjennom alene med keeper Kjetil Haug. Han var først på ballen, og ble felt av Haug. Returen endte hos Pellegrino, men skuddet fra fem meters skrått hold ble blokkert av Christian Borchgrevink.

– For meg er det klar straffe. Han er rett på foten min, så det er klar straffe, sa Fet til Discovery i pausen.

– Hadde det vært noen andre enn Sondre Fet, ville det vært straffe, innrømmet Vålerengas Jonatan Tollås Nation i pausen.

Før pause fikk også Vålerenga en ball i tverrliggeren. Tobias Christensen mottok en ball midt inne på Glimts halvdel, dro seg inn i feltet og brente til. Ballen gikk mot venstre kryss, men var noen centimeter for høy.

Tverrliggeren igjen

Og som om ikke det var nok. Drøye kvarteret etter pause var det igjen Bjørkan som traff tverrliggeren. Hadde skuddet vært litt lavere, hadde det gått rett i krysset.

Det ble virkelig fyr i kampen etter pause. Midtveis i omgangen headet Glimts rett i Vålerenga-keeper Haug, som falt innover mot målet, men slapp akkurat ballen i tide og unngikk at den krysset streken.

I det hele tatt tok hjemmelaget over det meste av initiativ utover i kampen, og Vålerenga la seg dypt. Likevel tok det tid før målet kom, men elleve minutter før full tid satt den altså for Botheim.

(©NTB)