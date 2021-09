Carlsen økte tour-ledelsen

God dag for Magnus Carlsen til tross for flere tapte partier.

Mandag fra kl. 16.30: Se dag tre av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Magnus Carlsen og Sjakrijar Mamedjarov fulgte hverandre som skygger da de møttes på dag to av Champions Chess Tour-finalen.

Mamedjarov vant åpningspartiet med hvite brikker. Så slo Carlsen tilbake da han spilte med hvitt, før det samme skjedde én gang til.

Da gikk kampen til to partier med lynsjakk. Carlsen tok første stikk med hvitt, før Mamedjarov denne gangen utlignet etter en stor tabbe fra verdensmesteren.

Da måtte det avgjøres i armageddon. Der var Carlsen overlegen, og igjen var det spilleren med hvite brikker som vant. Mamedjarov ga opp partiet etter 22 trekk.

Se hvordan partiet ble avgjort og Carlsens forklaring øverst.

Seier i omspill gir to poeng i turneringen.

– Det var ikke veldig bra, men jeg overlevde da på en eller annen måte og fikk med meg litt poeng, sier Carlsen til TV 2.

– Lynsjakken var veldig, veldig dårlig. Jeg følte at jeg hadde mistet det helt. Det er definitivt noe å tenke på til de neste dagene, fortsetter han.

En god nyhet for Carlsen var at toeren, Wesley So, tapte mot Maxime Vachier-Lagrave. Han har nå et forsprang på seks poeng.

PS! Det oppstod forvirring i forkant av det første lynsjakk-partiet da Carlsen forsvant og lyset gikk av. Tour director Arne Horvei melder at 30-åringen trodde at partiet skulle begynne tidligere. Se video her:

