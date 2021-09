Hege Bøkko er gravid

Det avslører Bøkko på Instagram, søndag kveld.

– Fire frøkner på søndagstur, skriver den tidligere skøyteløperen under bildet som viser en tydelig voksende mage.

Bøkko er sammen med skøyteløperen Håvard Lorentzen. Han ble både olympisk mester og verdensmester i 2018.

– Vi føler oss veldig heldige, og vi gleder oss, skriver Bøkko i en SMS til TV 2.

Bøkko la opp som skøyteløper i 2020.

– Det er rett og slett manglende motivasjon over tid som er grunnen til at jeg velger å legge opp. I desember følte jeg meg veldig ferdig, men det fristet med et VM. Opplegget som ble lagt frem motiverte meg, men det tok ikke lang tid før motivasjonen sluknet, sa hun til TV 2.