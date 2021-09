Mer hodebry for Solbakken: André Hansen måtte ut med skade

Rosenborg-Mjøndalen 3-1

Det var spilt litt mer enn én time av Eliteserien-oppgjøret mellom Rosenborg og Mjøndalen da André Hansen satt seg ned på Lerkendal-gresset.

RBK-målvakten ristet på hodet og fikk medisinsk hjelp, uten at det så ut til å hjelpe.

Vridning i venstre kne

Hansen ruslet av banen på stillingen 1-1 og ble erstattet av Julian Faye Lund.

Kampen endte med 3-1-seier for trønderne.

– Han fikk en vridning i venstre kne som gjør vondt. Så får vi se i morgen hvordan han har det. Da må vi vurdere videre gang, sier RBKs lege Reidar Due til pressen etter kampen.

Han forteller at det samtidig er for tidlig å si noe om den kommende landslagssamlingen.

Det er potensielt dårlig nytt for landslagssjef Ståle Solbakken under to uker før skjebnekampen mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen.

André Hansen har vært Norges førstekeeper i Rune Almenning Jarsteins skadefravær. Hertha Berlin-keeperen er riktignok på vei tilbake etter lang tid på sidelinjen, men Solbakken håper nok at Hansens skade ikke er alvorlig.

– Det ville i hvert fall vært veldig gøy å få være med laget. Jeg tror bare det er fint å sette seg noen store mål. Det har som sagt gått fortere enn jeg turte å håpe på. Det var gøy å se landslaget nå på forrige samling, men samtidig - jeg skulle gjerne vært der selv. Motivasjonen er veldig høy for å komme tilbake dit, sa Jarstein til TV 2 15. september.

Fra før av er det klart at Alexander Sørloth må stå over de kommende landskampene med skade.



Samtidig sto Erling Braut Haaland over Dortmunds ligakamp i helgen på grunn av en muskulært problem.

Slik var kampen

Vecchia sendte Rosenborg i ledelsen til pause da han smelte en ball utakbart i lengste hjørne. Etter at Kent Håvard Eriksen utlignet ti minutter etter pausen, sikret han igjen ledelsen med kvarteret igjen å spille. Noah Holm hadde målgivende på begge scoringene og gjorde selv 3-1-målet på overtid.

Vecchia ble benket før oppgjøret mot Tromsø for to uker siden, men svarte på det ved å bli matchvinner som innbytter. Mot Sarpsborg for en uke siden var han tilbake i startelleveren og takket for tilliten med to mål i 3-1-seieren. Han står nå med sju mål de siste fem seriekampene.

Etter at ledelsen var sikret for andre gang, runget bursdagssangen utover Lerkendal stadion. Kampen var den første på hjemmebane ikke bare etter opphevingen av koronarestriksjonen, men også etter at trenerlegenden Nils Arne Eggen fylte 80 år 17. september.

(TV 2/©NTB)