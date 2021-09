De går begge av om kort tid – nå har Erna Solberg et klart ønske

Søndag har tyskerne strømmet til valglokalene for å stemme frem sin nye statsminister.

For etter 16 år ved makten er det nå slutt for CDU-leder Angela Merkel. Hun ble valgt inn i Forbundsdagen for det Kristeligdemokratiske konservative partiet CDU i 1990, og ble valgt til statsminister i 2005.

Tett samarbeid

I sin tid som statsminister har hun rukket å samarbeide med hele fire amerikanske presidenter og fem britiske statsministere.

I GODT SELSKAP: Erna Solberg og Angela Merkel har møttes ved en rekke anledninger. Her på NATO-toppmøtet i England i 2019. Foto: Francisco Seco

Også Norges statsminister Erna Solberg har hatt et tett samarbeid med jernkvinnen Merkel.

– Mitt forhold til Merkel er at hun utvilsomt er verdens mektigste dame, sier Solberg til TV 2.

– Veldig troverdig

De to har møttes en rekke ganger oppgjennom årene, og Tysklands statsminister var den første Solberg møtte da hun var på sin første utenlandstur som statsminister.

– Hva har imponert deg mest?

DRONNINGMØTE: Her møter Merkel og Solberg dronning Elizabeth på Buckingham Palace i 2019. Foto: Geoff Pugh

– Det er hennes evne til å ta nye oppgaver og jobbe innstendig med å finne nye løsninger. Hun er ikke en stor retoriker, men hun er veldig troverdig, sier Solberg.

Norges statsminister er klar på at Europa har trengt Merkel.

– Ikke minst i en periode hvor det var viktig at man hadde en tysk leder etter finanskrisen som ikke bare var opptatt av å spare penger. Den kraften var ekstremt viktig.

MØTE: Her tar Angela Merkel imot Erna Solberg til et møte i Tyskland tilbake i 2017. Foto: Hannibal Hanschke

Håper å vise frem Bergen

Solberg sier det godt kan være de to holder kontakten, til tross for at de nå begge trer tilbake som statsministere.

– Det kan også være at hun får litt mer tid til å reise rundt. Vi har snakket i mange år om at hun kan komme til Norge, for å se mer av landet, forteller statsministeren til TV 2.

Og dersom Merkel tar turen til Norge, melder Solberg seg klar som turguide.

– Bergen er så klart det fineste stedet å vise frem.

Og hvem som blir Merkels etterfølger blir trolig klart søndag kveld. De første målingene viser nærmest dødt løp mellom de to største partiene CDU og SPD.

TV 2s sending om det tyske valget kan du følge på TV 2 Nyhetskanalen!