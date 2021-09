Ekkelt problem i håndballhall

Se reportasje øverst - om du tør!

Follo HK tok imot Storhamar på hjemmebane i REMA 1000-ligaen tidligere i september og TV 2 møtte Trond-Arne Syversen i hallen noen timer før kampstart.

Lagets alt mulig-mann må nemlig ta en observasjonsrunde i STIL Arena og Langhushallen som ligger vegg i vegg med hverandre.

– Nå kommer jentene snart, så det er greit å sjekke at det ikke er noe orm her, sier Syversen og titter i garderober, kott, ganger og på banen.

– Greia her er at vi har et problem med orm som kommer på besøk. Jeg må innrømme at det er ikke så veldig hyggelig, nei.

Østlandets Blad omtalte saken først.

At både buorm og huggorm har tatt turen inn i klubbens hjemmehall har vært en problematikk i flere år.

– Vi hadde en hendelse her da vi hadde Vipers på besøk. Da kom jeg ned gangen og så at det lå en orm utenfor garderobene. Når du kommer ned i mørket her og skal gjøre klart til kamp, så er ikke det noe hyggelig. Overhodet ikke. Da var det bare å ta beina fatt og løpe, sier Syversen, ler og fortsetter.

UBEHAGELIG: Det har vært en problemstilling i flere år med orm inne i hallen. Foto: Privat.

– Og kun en halvtime senere, så vi en orm oppe i STIL Arena hvor kampen skulle spilles. To ormer på kort tid viser at det er et problem.

Orm-problemet er verst under sommeren og på tidlig høsten. Da forteller han at det er nærmest en garanti å møte på en orm på utsiden av idrettsanlegget. Og når de da har døren til hallen åpen en varm sommerdag, kommer det en krabat inn. Og grunnen:

– Jeg vil tro at det er et orm-område. Så vi må nok bare leve med at det er en del orm her, så får vi heller bare prøve å begrense at de kommer inn i hallen.

– Tertnes har pingviner som maskot, har dere fått en ny?

– Nei nei, det er IKKE et tema, avfeier Syversen kjapt og ler.