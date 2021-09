Enorm sluttspurt sikret tre livsviktige Brann-poeng

Brann - Kristiansund 3-1

I forrige runde snakket Christian Michelsen om gull og sang "Sweet Caroline", men det var før de møtte et lag som kjemper for å overleve med et etterlengtet, stort publikum i ryggen.

Det så ut til å smitte over på Brann-spillerne, som tvang frem et selvmål av Dan Peter Ulvestad etter tre gigantsjanser på rad.

I motsatt ende skulle Kristiansund få tilsvarende hjelp. Japhet Sery reddet et poeng for Brann i forrige kamp mot Tromsø - men denne gang utlignet han feil vei.

Men Brann hadde en sluttspurt på lager. Først gikk et Petter Strand-frispark via muren og i mål, før et enormt forarbeid fra Moonga Simba ga Mathias Rasmussen en enkel jobb med å score. Den smakte nok godt for sørlending som så ut til å være ferdig i klubben etter nachspiel-skandalen i sommer.

Brann vinner 3-1, og tar tre ekstremt viktige poeng for å spille i Eliteserien neste år.

– Tre poeng er det viktigste, så dette er deilig! sier Aune Heggebø til TV 2.

Med en firedobling av tilskuertallet som var på 2000 merket spillerne at publikum endelig var tilbake for fullt.

– Det var helt fantastisk. Det ga meg masse energi. De er den tolvte mann, så det hadde alt å si, sier Rasmussen.

Seieren var ekstra viktig ettersom Stabæk slo Sandefjord 3-0. Nå skiller det ett poeng mellom lagene. Brann ligger dermed på kvalifiseringsplass, to poeng bak Tromsø på trygg grunn.

For Kristiansunds del kan dette fort ha vært ødeleggende for gulldrømmen. Før Bodø/Glimt møter Vålerenga, er det tre poeng opp til tabelltopp. Avstanden kan bli seks poeng.

– Det er kjekt å bli nevnt i gullpraten, men vi fokuserer ikke på det. Vi har litt å jobbe mot. Vi har hatt marginer med oss, så kanskje vi fikk som fortjent i dag, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen.

Selvmål-bonanza

Bursdagsbarnet kom best i gang, og en Bård Finne-avslutning som gikk via et Kristiansund-bein holdt på å snike seg i mål.

19 minutter ut i kampen kom det en ellevill sjansebonanza. Først fikk Aune Heggebø til en kraftfull heading som Sean McDermott reddet, og på returen stoppet sisteskansen ballen igjen mesterlig fra samme mann. Men ballen var fortsatt fri, men Petter Strand satt ballen i stolpen.

Heldigvis for Brann gikk det på forsøk fire. Denne gang måtte Kristiansunds Dan Peter Ulvestad til for å få ballen i mål. 32-åringen var uheldig, og satte ballen i eget nett.

– Ikke verdens vakreste, men for Brann-fansen kan det være verdens viktigste mål, sa Ole Martin Årst i Fotballxtra-studio.

Så kom det et mål ut av nærmest intet. En innlegg ble slått inn i Brann-feltet av Liridon Kalludra, men i et forsøk på å klarere klarte Japhet Sery å ekspederte ballen videre bak en sjanseløs Lennart Grill.

– Det er klønete når han strekker foten. Han bør klare å klarere den bort i det minste, sa Årst om 1-1-målet.

Avgjorde mot slutten

I 2. omgang bølget kampen begge veier, for begge lag trenger tre poeng for å henge med.

Med et snaut kvarter igjen skulle Brann-fansen sendes til himmels. Petter Strands forsøk på frispark gikk i muren, men endret totalt retning og gikk i mål.

Skal Kristiansund henge med i gullkampen, så bør det tas poeng mot bunnlag. Et langt oppspill fra Diop hadde adresse mot Kristiansund-spissene, men ballen gikk i tverrligger. Den hadde ikke Grill i Brann-buret tatt.

Kristiansund presset på for utligning, men da smalt det i andre enden. Moonga Simba så ut til å skusle bort en god kontringsmulighet, men svensken tviholdt på ballen - og fikk servert Mathias Rasmussen som enkelt fastsatte resultatet til 3-1.