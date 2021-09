Sperrer av og evakuerer Bryggen i Bergen på grunn av eksplosjonsfare

Nødetatene frykter eksplosjon etter at en propantank har løsnet under Zachariasbryggen i Bergen.

Nødetatene har rykket ut til Zachariasbryggen i Bergen etter at en propantank har løsnet under bryggen.

Klokken 16.38 skriver Vest politidistrikt at de vil sperre av et større område og at det etableres et sikkerhetsområde på stedet.

– Politiet ønsker ikke at personer beveger seg i området Torgallmenningen, Strandgaten, Torget og Bryggen, står det i meldingen.

– Redd for lekkasje

– Det er ikke noe lekkasje fra tanken per nå, men alt ettersom hvordan tanken ligger i vannet opp mot bryggen, er vi redd for at det kan komme en lekkasje, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen til Bergens Tidende.

Ifølge vaktkommandøren er de nødt til å vente på lavvann i 20-tiden for å bli helt ferdige med oppryddingen.

110-sentralen Vest skriver på Twitter at deler av bygningsmassen på Torget er evakuert.

– Veien forbi Torget er stengt. Arbeidet med tanken er startet, litt lekkasje oppdaget, står det i meldingen.

– Vil være kritisk

Brannvesenet jobber med å stenge ventilen på propantanken.

Hartvigsen sier til VG at en eksplosjon vil være kritisk.

– Dette er propan, en meget brennbar gass, sier vaktkommandøren.

Politiet ber beboere med vinduer ut mot Zachariasbryggen om å holde seg unna disse på grunn av eksplosjonsfare.

Saken oppdateres!