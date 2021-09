Ødegaard imponerte da Arsenal banket erkerivalen

Arsenal-Tottenham 3-1

Martin Ødegaard spilte en sentral rolle med «hockey-assist» og flere gode pasninger. 22-åringen virker å være i rute i underkant av to uker før skjebnekampen mot Tyrkia.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen gir landslagskapteinen gode skussmål fra orkesterplass på Emirates.

– Vi ser hvor ekstremt bevegelig han er uten ball, og hvor ekstremt flink Ødegaard er til å sette dette toppresset til Arsenal. Han har, sammen med sine offensive lagkamerater, vært meget, meget god, sier han.

– Dette er noe av det beste jeg har sett av Ødegaard på lang, lang tid, tilføyer Mathisen.

Når playmakeren stiller opp i intervjusonen etter kampen, synger Arsenal-fansen drammenserens navn i bakgrunnen.

Han er naturlig nok meget fornøyd med kampen.

– Det var utrolig deilig. Det beviser hvor mye det betyr for fansen. Det har vært en spesiell dag, og det var deilig å kunne gi det her tilbake til fansen, sier Ødegaard til TV 2.

– Vi har hatt en litt trå start på sesongen, men slår tilbake med tre seirer. Så nå er vi virkelig med igjen, fortsetter han.

Alt gikk galt for Tottenham

For naboene i Nord-London var det en bekmørk aften. Det er også trenden i Premier League.

Der Arsenal åpnet med tre strake tap og har fulgt opp med tre strake seirer, er statistikken nøyaktig motsatt for Tottenham.

– Hva gikk galt for dere i kveld?

– Alt. Alt. Det funket ikke i det hele tatt, svarer kantspilleren Lucas Moura på TV 2s spørsmål.

– Vi spilte ikke bra, vi hadde ikke ballen og vi prøvde ikke å spille. Det er en vanskelig tid for oss, konstaterer brasilianeren, og trekker frem at de har svake 1-9 i målforskjell på de tre siste kampene.

Fest-omgang

Med Thierry Henry blant de vel 60.000 fremmøtte, fyrte Arsenal på alle sylindrene mot naboen i Nord-London.

Ungguttene på den offensive midtbanen fikset en drømmestart på kampen.

Martin Ødegaard (22) spilte ballen ut til Bukayo Saka (20), som la ballen inn til Emile Smith Rowe (21) i feltet. Emirates tok av for scoring allerede etter tolv minutter.

Arsenal, med Ødegaard i en sentral rolle i det oppbyggende spillet, bygget videre på superstarten. Drammenseren kunne fått seg en målinvolvering da han la ballen videre til Pierre-Emerick Aubameyang, men gaboneren gikk heller på skudd enn å spille tilbake – og dundret banen over.

Stjernespissen var derimot sikker i avslutningsøyeblikket noen minutter senere. Det skjedde etter en mønsterkontring av Arsenal, der Smith Rowe noterte seg for en assist.

– Fotballkunst på sitt aller vakreste, sa Mathisen om dette målet:

Etter en snau halvtime kontret Arsenal igjen. «The Gunners» snappet ballen fra Harry Kane like foran egen boks. Ødegaard tok imot ballen, og spilte Smith Rowe frem i en bedre posisjon med en lur pasning.

Lagkompisen sendte kulen videre til Saka, som fikk satt inn 3-0 etter å ha «spilt vegg» med en uheldig Harry Kane.

Motsatt utvikling

Heung-min Son tente et lite håp om et mirakuløst comeback med scoring ti minutter før full tid, men det ville seg ikke for Tottenham. På overtid stoppet Aaron Ramsdale dem med en feberredning.

De liljehvite har etter en strålende sesongstart tapt de tre siste kampene i Premier League, og sluppet inn tre mål i samtlige. For Arsenal er trenden motsatt. Etter tap i de tre første kampene har «The Gunners» nå vunnet tre på rad.