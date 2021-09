Drapssiktede i Asker samtykker til varetektsfengsling

– Avhøret pågår nå, ellers er det ikke noe nytt i saken. Det er tidlig i etterforskningen, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til NTB søndag klokka 15.40.

Til Drammens Tidende opplyser Kirkhorn at den siktede har samtykket til varetektsfengsling mandag.

– Vi har allerede bedt om fengslingsmøte mandag, og i dag har han samtykket til dette, sier hun.

Det var fredag tidlig ettermiddag at en mann ble knivstukket utenfor en pizzarestaurant i Åros. En mann ble observert løpende fra stedet.

Søndag opplyser politiet til Budstikka at de har formelt identifisert den drepte mannen. Mannen var en litauisk statsborger i 30-årene.

Over et døgn senere ble en mann i 40-årene pågrepet. Han er også fra Litauen, og politiet har tidligere sagt at de mener det er en relasjon mellom de to mennene.

– Relasjonen mellom de to er et tema som vi jobber med, men vi har ikke noe mer konkret å si om det nå, sier Kirkhorn til NTB.

Den siktede har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, men har knyttet seg til hendelsen, ifølge politiet.

