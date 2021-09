Alaphilippe forsvarte VM-gullet – norske Markus (26) leverte sitt livs sykkelløp

Regjerende verdensmester Julian Alaphilippe (29) vant herrenes landeveisritt i sykkel-VM. Han kan dermed ikle seg den ikoniske regnbuetrøya også det neste året. Franskmannen ga kjæresten et vått kyss før han gråt på podiet.

– Mot slutten ba fansen meg roe ned tempoet. De sa ikke fine ting til meg. Jeg vil takke dem, for det motiverte meg, sier Alaphilippe.

Dylan van Baarle (Nederland) tok sølv, mens bronsen gikk til Danmark og Michael Valgren. Det belgiske hjemmehåpet Jasper Stuyven måtte nøye seg med 4. plass.

Nordmann i finalen

Norske Markus Hoelgaard var med i finalen og syklet inn til en imponerende 12. plass, plassen bak storfavoritten Wout van Aert.

– Du gjør ditt livs sykkelløp, utbrøt ekspertkommentator Mads Kaggestad.

– Jeg er fornøyd med veldig mye, men jeg er litt skuffet over at jeg ikke er med når den gruppen går. Det er sånne grupper jeg prøver å se etter, men jeg ble litt for nølende da de gikk. Det var en gullmulighet til å komme topp fem. Jeg er stolt av det jeg gjør ellers i dag, sier Hoelgaard.

– Du har, i en alder av 26, tatt steget opp i verdenseliten?

– Ja, jeg føler jeg har tatt et steg opp i år og etablert meg. Det er veldig kult. Jeg tar med meg det videre. Jeg har hatt god fremgang, men manglet akkurat litt på styrken i dag. Får håpe det kommer til neste år, sier Hoelgaard.

Det ble 268 brutale kilometer for rytterne. Farten var tidvis svært høy, og langt over halvparten av rytterne hadde gitt seg halvveis.

– Et absurd ritt, uttalte Thor Hushovd underveis.

Hoelgaard flekket tenner

Hoelgaard (26) var med da det avgjørende rykket gikk. Da var det knapt seks mil til mål.

Hoelgaard satt i et eksklusivt selskap med forhåndsfavorittene Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel og Sonny Colbrelli. En formidabel oppgave ventet.

Med 17 kilometer igjen rykket Alaphilippe for tredje gang. Han tok konkurrentene på senga og fikk raskt en stor luke.

Danske Valgren, hjemmehåpet Stuyven, amerikanske Powless og nederlandske van Baarle tok opp kampen, men klarte aldri å komme seg helt opp til Alaphilippe.

Alexander Kristoff merket tidlig at han ikke hadde beina til å holde følge med teten. Han ble nummer 21, litt over seks minutter bak Alaphilippe.

– Markus var vårt sterkeste kort. Jeg prøvde å henge med, men hadde ikke nok power, sier Kristoff.

– Skuffet?

– Ja, jeg satt i den gruppen jeg forventet jeg skulle sitte. Jeg hadde håpet det skulle bli litt mer samling, men nå var alle fornøyd når de beste gikk av gårde, sier Kristoff.

Mannefall

Marc Hirschi, Matteo Trentin, Mark Cavendish og Maximilian Schachmann var blant rytterne som kastet inn håndkledet tidlig.

Odd-Christian Eiking sto av, som første nordmann, med rundt 115 km igjen til mål.

– Det er litt kjipt siden det er VM. Det hadde vært gøy å være med å hjelpe til, men det var en seig dag. Jeg hadde ikke helt dagen, sier Eiking til TV 2.

– Det gikk sinnssykt fort. Det er ikke mange ritt hvor man havner bakpå med 150 km igjen, legger han til.

Belgisk unggutt satte fyr på rittet

For alarmen gikk i hovedfeltet da Remco Evenepoel (Belgia), Benoit Cosnefroy (Frankrike) og Magnus Cort Nielsen (Danmark) rykket med hele 179 km igjen. Italia tok opp jakten. Farten ble skrudd opp og mange ryttere var helt på stålet.

– Dette er ikke bra for Alexander Kristoff, konstaterte TV 2-kommentator Christian Paasche.

En stor gruppe, blant andre Markus Hoelgaard, Kasper Asgreen, Brandon McNulty, Arnaud Demare og Primoz Roglic, kom seg opp til trioen i front. I hovedfeltet blokkerte Belgia veien, noe som ga mellomgruppen en god luke.

Etter Italias hardkjør samlet feltet seg igjen. Da satte Belgia fart på ny. De fikk med Evenepoel, Van Aert og Stuyven i det avgjørende bruddet. Men ingen kunne gjøre noe med franske Alaphilippe da han satte inn nådestøtet.