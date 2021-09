Vanvittig regndrama: Mistet seieren til Hamilton etter gambling

Da det gjenstod sju runder, begynte det å regne i Russland. Da kjempet Norris og Hamilton om seieren. Norris lå i underkant av to sekunder foran.

McLaren-sjåføren ga grei beskjed til team-ledelsen over radioen at han ikke ville bytte dekk. Det til tross for at han slet med festet og hadde vært utenfor banen.

Med tre runder igjen kjørte Hamilton inn til et pit-stop – en avgjørelse som betalte seg.

Regnet ble kraftigere. Norris var da sjanseløs på å holde seg på banen, og måtte bite i det sure eplet og skifte dekk. 21-åringen ramlet også brutalt nedover på listene mens han spinnet på den plutselig såpeglatte asfalten.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg er skuffet, knust på sett og vis, sier han til Sky Sports.

TAKK FOR KAMPEN: Lewis Hamilton fullroste Lando Norris i intervjuet etter racet, og slo fast at unggutten gjør en strålende jobb for McLaren-laget. Foto: Anton Vaganov

McLaren-føreren endte på sjuendeplass. Han medgir at valget om ikke å bytte dekk var feil når alt kommer til alt, og tar det på sin egen kappe.

– Jeg tok avgjørelsen like mye som laget. Det var mer at de mente at jeg burde kjøre inn, og jeg bestemte meg for ikke å gjøre det. Det var min avgjørelse. Jeg trodde at det var måten å gjøre det på, sier han.

– Wow

Hamilton kjørte inn til sin seier nummer 100 uten konkurranse på de siste rundene, og tok dessuten over ledelsen i VM-sammendraget.

– Det har tatt lang tid å komme seg til 100 seirer. Jeg var ikke engang sikker på at dagen skulle komme. Laget tok et veldig godt valg mot slutten. Jeg ville ikke la Lando få en stor luke, sier Hamilton, ifølge BBC, og følger opp:

– Wow, 100.

UTROLIG MILEPÆL: Lewis Hamilton tok sin seier nummer 100 i Russland. Foto: Yuri Kochetkov

Han er nå to poeng foran Max Verstappen. Nederlenderen var blant dem som taklet regnskyllet best.

Red Bull-føreren kjørte tidlig inn i depotet og klatret opp til en andreplass. Dermed er han bare to poeng bak Hamilton, til tross for at han startet bakerst i feltet i Sotsji.

– Da jeg våknet i morges, hadde jeg ikke forventet dette resultatet, sier Verstappen.

TOMMEL OPP: At han bare er to poeng bak Lewis Hamilton i VM-sammendraget sier nok Max Verstappen (til venstre) seg fornøyd med etter å ha startet bakerst. Foto: Yuri Kochetkov

Slu Mercedes-plan

Nederlenderen startet bakerst på grunn av en motorendring. Mercedes-teamet la en slu plan ved å plassere Valtteri Bottas bakover.

Hensikten var å frustrere og bremse ned Verstappen. Mercedes-strategien viste seg imidlertid å være feilslått.

VM-lederen brukte ikke mange rundene på å passere Bottas.

Foran ham stanget Lewis Hamilton i Daniel Ricciardo. Bak briten kom Verstappen snikende.

Ved halvkjørt løp ble Hamilton og Verstappen hentet inn til et dekkskifte samtidig. Differansen mellom dem var så liten at de nesten krasjet da Hamilton kjørte ut og Verstappen kjørte inn.

Etterpå hadde de bare én bil mellom seg.

Denne gangen var det Verstappen som måtte slite med å komme seg forbi Ricciardo. Samtidig avanserte Hamilton. To sekunder ble til 20.

Da alle hadde vært inne til sine pit-stop, knivet Hamilton med Lando Norris om seieren.

Et godt stykke bak dem så Verstappen ut til å få trøbbel. Istedenfor å avansere ble han kjørt forbi av Fernando Alonso, og falt ned til sjuendeplass.

Så begynte det altså å regne i Russland.