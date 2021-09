Sir Alex sammenligner Ronaldo med romersk keiser

Cristiano Ronaldo er tilbake i Manchester United tolv år etter at han forlot Old Trafford i 2009. Portugiseren har fått en god start på sitt andre kapittel i United-trøya og står med fire mål på like mange kamper.

Sir Alex Ferguson var Ronaldos manager i United da han dro til Real Madrid og var sterkt delaktig i at superstjernen returnerte til Manchester i sommer.

I klubbens egen podkast forteller Ferguson hvordan han har opplevd å få sin tidligere elev tilbake.

– Det er fantastisk. Da han gikk ut på banen, var det som da Julius Cæsar kom til Roma etter seieren. Han kom, han så, han erobret, sier «Fergie» begeistret i podkasten.

Han deler United-fansens glede over å få klubblegenden tilbake.

– Det kunne vært én million mennesker på Old Trafford (mot Newcastle i Ronaldos redebut). Det var så mange United-fans som stod utenfor, sier den tidligere United-sjefen.

Ville ikke stå i veien

79-åringen har utviklet et spesielt bånd med Ronaldo, som ved flere anledninger fortsatt har kalt Ferguson «sjef» etter at han forlot Manchester United.

Men da Real Madrid ville ha ham, ville ikke Ferguson stå i veien.

– Han hadde en drøm om å gå til Real Madrid. Jeg var ikke imot det, ettersom han hadde vært hos oss i seks år etter at vi fikk tak i han da han fylte 18 år.

Ronaldo, som er blitt 36 år, kan se tilbake på en enestående karriere med fem fem Champions League-titler og fem gullballer.

Ferguson gir Real Madrid mye av æren for Ronaldos suksess.

– De har produsert verdensklassespillere år etter år, og vunnet europacup mange ganger. Man må gi dem honnør for det. Det er en klubb hvem som helst ville elsket å spille for.

– Han slo meg!

Ferguson kommer også med en historie fra Ronaldos forrige opphold i United.

– Vi hadde en lørdagskamp mot Arsenal, og Cristiano ville som vanlig bli igjen på feltet etter trening. Jeg sa til ham at at vi hadde kamp dagen etter, og banen var for våt og myk. Så gikk jeg på kontoret og så ut vinduet. Da var han på gresset og trente ... jeg kunne ikke si noe til ham, jeg hadde ingen argumenter. Han slo meg!

– Han ble født med et ønske om å bli best, og ofret mye for å komme dit. Da han var her som unggutt lærte han ting fort og utviklet seg i et hurtig tempo, sier Ferguson.