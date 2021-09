Thorirsdottir med marerittkamp - Reiten og Chelsea lekte med United

Det var ingen tvil om hvem som kom best ut av den norske duellen da Manchester United-kvinnene fikk grisebank.

Manchester United - Chelsea 1-6

Det var duket for en norsk duell i Women's Super League. Manchester United startet med Maria Thorirsdottir, mens Guro Reiten var med for Chelsea. I tillegg var Vilde Bøe Risa med på benken for United.

Den kjekkeste kampopplevelsen hadde definitivt Reiten. Hun var en del av et Chelsea-angrep som terroriserte Thorirsdottir og United-forsvaret.

De rotet det til flere ganger og da straffet Chelsea dem knallhardt. Selv om kampen var relativt jevn var Chelsea effektive og scoret seks ganger, uten at Reiten var direkte involvert.

Verre gikk det for Thorirsdottir, som var skyldig i Chelseas siste mål - selv om det var av det uheldige slaget.

Stopperen spilte i London-klubben i fire år før hun meldte overgang i vinter til United, og håpet nok på å komme bedre ut av gjensynet med sine tidligere lagvenninner.

Dermed kom Guro Reiten best ut av den norske duellen, og kan glede seg over nedsabling og 6-1 til Chelsea.

Begge lag har seks poeng etter tre kamper spilt i toppdivisjonen. Chelsea er regjerende mestre, mens United ble nummer fire forrige sesong.

Pangstart

Allerede etter ett minutt scoret bortelaget. Chelsea vant ballen høyt i banen etter at United hadde et mislykket forsøk på å spille seg ut av forsvar. Dermed kunne Francesca Kirby hadde en særdeles enkel jobb med å prikke inn en tidlig ledelse.

Chelsea var skarpest - og straffet United knallhardt. Pernille Harder slo Thordisdottir i løpeduell, og tuppet inn "the blues" ande mål.

Og de røde fikk svi igjen for egne feil. Nok en gang ble de knallhardt straffet for å spille risikofylt foran eget mål, og Samantha Kerr sendte Chelsea foran med tre mål.

Forferdelig avslutning

Pausepraten så ut til å gjøre nytte for United. Innbytter Alessia Russo hadde bare vært på banen i tre minutter, men tvang frem en redusering som gikk via en forsvarsspiller og i mål.

Håpet ble tent, men nesten like raskt slukket. Sam Kerr fikk igjen en rimelig enkel jobb, og ekspederte et innlegg i mål. Dermed 4-1 til Chelsea.

Guro Reiten ble byttet ut, men Chelsea var ikke ferdige. Blåtrøyene scoret ytterligere to mål mot slutten. Det siste kom på overtid, og da var Thorirsdottir uheldig. En retur fra keeper spratt i landslagsspilleren, og da kunne Jessie Fleming fastsette resultatet til 6-1.