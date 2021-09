Tidligere teatersjef om Holmen: – En enestående kunster

Skuespiller Kjersti Holmen døde natt til søndag, 65 år gammel. Hun blir beskrevet som en enestående skuespiller.

– Det er en virkelig stor, unik og mangefasettert scenekunstner som nå har gått bort. Hun var like eminent i alle sjangre, i både drama, komedie, TV, film og revy. Hun var rett og slett en enestående kunster, sier tidligere teatersjef Hanne Tømta ved Nationaltheatret til TV 2.

– For Nationaltheatret er dette en trist dag selvfølgelig, men også for TV og film og for oss alle, sier hun videre.

– En diamant

En annen som hyller Holmen er skuespillerkollega Mari Maurstad. Hun beskriver dødsfallet som usannsynlig trist.

– Hun var en diamant i norsk teater. Hun løftet alle roller og gjorde dem til sine. Komedie, tragedie; hun behersket alt til fulle. Og vi på Nationaltheatret har mistet en stor kunster og en god venn. Hvil i fred, skriver Maurstad på Facebook.

2007: Kjersti Holmen i rollen som "Amanda Wingfield" i Nationaltheatrets oppsetning av Glassmenasjeriet av Tennessee Williams. Foto: Morten Holm / NTB

– En ære

Tømta var Holmens sjef fram til hun sluttet. Tømta var teatersjef fra 2009 til slutten av 2020.

– Det var en ære å være sjefen hennes, fordi hun var enestående, sier Tømta.

Hun sier at hun har så mye minner med Holmen at det er vanskelig å trekke fram ett.

– Hun hadde evnen til å gjøre det uventede hele tiden, sier hun.

MINNES: Tidligere teatersjef Hanne Tømta minnes "Fanny og Alexander", som ble satt opp i 2009. Mario Aleksander Rojas Bøckman som "Alexander", Bjørn Skagestad som biskop "Edvard Vergérus" og Kjersti Holmen som "Emilie Ekdahl". Foto: Morten Holm / NTB

Gråt av glede

Hun minnes blant annet at da hun begynte som teatersjef.

– Det var fantastisk at vi var det første teatret som fikk sette opp Ingemar Bergmans «Fanny og Alexander», sier Tømta.

Da spilte Holmen «Emilie Ekdahl».

Den gang skrev NTB at Holmen begynte å gråte av glede og overraskelse da hun fikk rollen.

Nåværende teatersjef Kristian Seltun hyller også Holmen.

– Det er en stor scenekunstner som har gått bort, og det er veldig trist. Nationaltheatret sender varme tanker til hennes familie og nærmest, sier han.

– Utrolig trist

Kulturminister Abid Raja sier det var utrolig trist å få nyheten om Holmens bortgang.

– Hun har vært en av våre største på scenen og på skjermen, og hun har gledet og berørt flere generasjoner i hele Norge. Kjersti Holmen vil bli dypt savner og våre tanker går til hennes familie, sier Raja.