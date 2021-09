Kjersti Holmen er død

Kjersti Holmen døde på Økernhjemmet natt til søndag, opplyser familien til NRK og NTB. Holmen har vært syk i lengre tid. Hun ble 65 år gammel.

Holmen er kjent fra både teaterscenen, filmlerretet og TV-skjermen.

Tittelrollen i «Frøken Julie» på Nationaltheatret i 2012 ble Holmens siste store rolle før hun avsluttet teaterkarrieren på grunn av sykdom.

Før dette hadde hun hatt hovedrollene i en rekke oppsetninger ved de største teatrene til lands, som i «Hedda Gabler» i 1994 og «Rosmersholm» i 1986.

Hun hadde også rollen som Emma Klinke i «Den spanske flue», som har vært en suksess på både teater og fjernsyn. Teaterstykket ble vist hver nyttårsaften på NRK frem til 2008.

– Det er en stor scenekunstner som har gått bort, og det er veldig trist. Nationaltheatret sender varme tanker til hennes familie og nærmeste, sier teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret til TV 2.

Helge Jordal ( til venstre), Kjersti Holmen og Sverre Anker Ousdal avbildet da de mottok Amandakomiteens Ærespris i 2009. Foto: Stian Lysberg Solum

Talentfull

Holmen har fått opp til flere Amanda-priser for et bredt utvalg roller, deriblant for beste kvinnelige skuespiller i 2000, for rollene i «S.O.S» og «Sofies verden». Ni år senere fikk hun æresprisen under den nevnte prisutdelingen.

Æresprisene stopper ikke der, hun har også mottatt Per Aabels ærespris i 1983 og Aase Byes pris i 1999.

I 2009 ble hun ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk scenekunst.

Mario Aleksander Rojas Bøckman som "Alexander", Bjørn Skagestad som biskop "Edvard Vergérus" og Kjersti Holmen som "Emilie Ekdahl" under pressevisningen av "Fanny og Alexander" på Nationaltheateret i 2009. Foto: Morten Holm / NTB

Kjent familie

Holmen er mor til skuespillerbrødrene Elias Holmen Sørensen og Isak Holmen Sørensen.

Barna fikk hun da hun var sammen med hennes daværende ektemann, skuespiller Reidar Sørensen.

Hun og skuespiller Sverre Anker Ousdal har vært samboere de siste årene, og har vært et par siden 2003.