Hørte samtale via GPS: Fant hunden Kiira skutt og drept

Da GPS-en plutselig viste at hunden sluttet å bevege seg, skjønte Ismael Forsblom at noe var galt. Mellom noen steiner fant han hunden sin drept.

Ismael Forsblom og den seks år gamle finske støveren Kiira jaktet hare på Jotka, noen mil utenfor Alta, da marerittet inntraff lørdag.

SJOKKERT: Ismael Forsblom er svært lei seg for at hunden hans ikke lenger er i live. Foto: Privat

En snau time ut i jakten så Forsblom at GPS-en som var festet på hunden viste at Kiira ikke lenger beveget seg.

– Jeg synes det var merkelig, hun bruker ikke å stå stille så lenge når vi er på jakt. Og det varte i flere minutter. Jeg har en GPS-sender som gjør at jeg kan få lydopptak, så jeg ringte opp den. Og da hørte jeg noen som snakket og en motorlyd, forteller Forsblom til TV 2.

DØD: Hunden Kiira var en seks år gammel finsk støver. Foto: Privat

– Skjønte ingenting

Etter hvert forteller motorlyden ham at et kjøretøy, trolig en ATV, kjører av gårde.

– De tok med seg hunden og jeg kunne følge bevegelsen til ATV-en ved hjelp av GPS-en. Jeg tenkte jo at de skulle prøve å finne hundens eier, eller noe. Men da jeg så at de kjørte 1,5 kilometer lenger inn på vidda, så skjønte jeg ingenting.

Deretter ble GPS-signalet brutt, og Forsblom forteller at han dermed ikke lenger kunne se hvor hunden befant seg.

– Da skjønte jeg at noe hadde skjedd. Jeg var seks kilometer unna det siste GPS-punktet, men jeg begynte å gå innover dit. Det tok nok rundt halvannen time før jeg var der. Men jeg fant ingenting og bestemte meg etter hvert for å snu og gå tilbake.

På vei tilbake ringte han venner og familie for å fortelle hva som hadde hendt.



Fant GPS-en i filler

Etter å ha fått med seg venner og familie dro Forsblom tilbake til den siste GPS-observasjonen av Kiira. Det første de fant etter å ha lett litt, var GPS-en, som Forsblom tror ble skutt i filler.

GPS-EN: Forsblom forteller at han fant hundens GPS i mange små biter. Foto: Privat

– Da skjønte jeg hva som hadde skjedd, og forventet nesten å finne hunden.

Rundt 300 meter unna gjorde de det grufulle funnet.

– Gjemt mellom to steiner lå hun. Hun var skutt flere ganger. Hunden var rett og slett henrettet, forteller hundeeieren.

Han tror også at hunden har blitt slept bak firhjulingen med et tau.

– Det er helt sykt at det går an å gjøre sånt. At det kan skje. det er helt grusomt.

Hunden har vært en trofast venn for Forsblom i seks år, og nå er han knust over tapet.

– Hun har bestandig vært der, så jeg føler at noe mangler nå, sier en tydelig preget hundeeier.

EN DEL AV FAMILIEN: Her er Kiira avbildet sammen med Ismael Forsbloms sønn. Foto: Privat

Viser til nødparagrafen

Forsblom har anmeldt saken til politiet og sier at han også skal ha funnet frem til en person som skal ha innrømmet å ha skutt hunden.

NRK har vært i kontakt med en person som var til stede under hendelsen. Vedkommende hevder hunden jaget en reinflokk og at nødparagrafen måtte tas i bruk.

Vedkommende skal også ha bekreftet overfor NRK at hunden ble slept bak firhjulingen, men at den da allerede var død.

Videre sier personen til statskanalen at det skal være et stort problem at hunder jager reinsdyr i området.

Forsblom hevder på sin side at Kiira aldri har jaget rein, hjort eller rådyr tidligere.

Reindriftslovens paragraf 65 sier følgende om ferdsel i område hvor rein beiter:

«De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting».

Politiet bekrefter at de ser på saken

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Leo Johansen, bekrefter overfor TV 2 at de har opprettet sak på hendelsen.

– Vi fikk inn melding klokken 14.44 lørdag om at hunden var savnet, og så klokken 19.27 fikk vi melding om at hunden var funnet skutt. Etter dette har politiet pratet med hundeeier og også tatt hånd om hunden, sier Johansen.

Han bekrefter at politiet har fått oppgitt en navngitt person som de skal snakke med senere søndag eller over helgen.

– Det vi må prøve å få klarhet i er om det er en lovlig avlivning eller en ulovlig avlivning. Vi må finne ut av hva som har skjedd.