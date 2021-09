«Wunderland»-Torodd om samboeren: – Vært veldig god hjelp

GOD KVELD NORGE (TV 2): Torodd Overåsberget (26) gir samboeren Emilie mye av æren for vektnedgangen, og forteller at han har kjent på medaljens bakside etter «Wunderland»-suksessen.

– Det er vel mye av det samme gamle og litt av det nye. Men det har ikke vært så mye fyll og «rægging» for min del.

Slik beskriver Torodd Overåsberget den nye «Wunderland»-sesongen, serien hvor vi følger rånemiljøet i Norge tett. Torodd har nemlig endret livsstil og kiloene har rast av.

LETT: Torodd sier selv at han har spist seg ned i vekt. Foto: Espen Solli

–50-60 kilo til sammen kanskje. Livet er mye lettere, det åpnet seg en annen verden. Ikke bare sitte bak i en bil og drikke pils. Jeg har funnet andre gleder, og det tror jeg man trenger, sier Torodd da God kveld Norge møter han på photoshoot.

Koronaen ble startskuddet

Bare det å ha mer overskudd i hverdagen er det beste ved hans nye liv. Før var det slitsomt å knyte skoa.

– Det er bare det å orke å gjøre ting. Komme hjem fra arbeid og orke å gjøre noe annet enn å legge seg på sofaen, det er ganske digg.

Koronapandemien viste seg å bli en mulighet for kjendisråneren.

– Det startet med at koronaen satt en stopper for all alkohol. Jeg tenkte at jeg kunne utnytte tiden mens Norge var stengt, og bare endre alt sammen, forteller Torodd.

Når han først har havnet litt utpå har han drukket øl med færre kalorier (Lite) og vodka.

– Det blir sånn sett lite øl og mye vodka. Også går det mye i kjøtt, jeg spiser burger, men dropper brødet. Jeg spiser nesten det samme som før, bare at jeg dropper brød og pasta, sier Torodd.

SMIL: Torodd og Emilie på photoshoot før den nye Wunderland-sesongen. Foto: Espen Solli

Hyller samboeren

I den nye sesongen møter vi Emilie Moseby, som er Torodd sin nye «venninne». Til God kveld Norge kan de bekrefte at de er samboere.

– Hun er flink til å lage mat, smiler Torodd.

– Du er flink til å ta oppvasken, svarer Emilie.

Hun er fornøyd med at samboeren har tatt tak i helsa si, og mener at det var på høy tid. Torodd gir mye ære til Emilie.

– Hun har vært en veldig god hjelp i det. Det var Emilie som viste meg livet med lavkarbo. Vi spiste begge veldig magert i starten, men da hun oppdaget lavkarbo og begynte å dynke maten i majones og fett, så skjønte jeg at dette ville jeg prøve og, ler han.

– Jeg har tatt mine egne valg, men Emilie har vist meg rette veien.

FØR: Slik ble vi vant til å se Torodd. Foto: TV 2

Medaljens bakside

Etter at «Wunderland» kom på skjermen i 2017 har Torodd fått kjenne på kjendistilværelsen.

– Fra å være anonym lokal råner til å bli norgeskjent råner gjør at folk kjenner deg igjen. Det er mange å prate med. Du kan ikke ha en dårlig dag når du skal ut for folk skal skravle mest mulig, forteller han.

Det er ikke bare fordeler med å bli dratt kjensel på overalt.

– De forventer at du har åtte i promille og er søppeldrita støtt. Det er litt dumt. Men jeg har fått et veldig stort nettverk, man kjenner jo alt og alle til slutt. Får man motorhavari langs veien er det bare å slenge ut en snap så kommer det noen, sier Torodd og fortsetter:

– Men det er tidvis mye mas. Det er vel nesten mer baksider enn framsider. Det er godt å kunne reise på butikken uten å måtte være forberedt på at du skal skravle med alt og alle. Men så har du dager hvor du vil skravle med alt og alle, og da er det jo greit.

Men nå som han nesten er halvert fra tidligere sesonger blir det litt mindre oppmerksomhet.

– Nå er det ikke så mange som kjenner meg igjen, ler Torodd.

Sesong fem av «Wunderland» kan du se på TV 2 Play nå.