Tror disse ordene skapte reiseboost

Nå er de aller fleste tiltakene opphevet, og fredag neste uke fjernes det globale reiserådet.

Allerede før gjenåpningen ble kunngjort, meldte turoperatøren Ving om at reisesalget var på samme nivå som før pandemien.

Fredag tok det ytterligere av da regjeringen kunngjorde gjenåpningen.

– At Monica Mæland (justis- og beredskapsminister red.anm.) sa «god tur» på pressekonferansen, tror jeg fikk forsterkende effekt, sier landsjef Marie-Anne Zachrisson i Ving til TV 2.

OGSÅ HIT: Det er ikke bare sol og varme som frister nordmenn. Ving opplyser også at salg av storbyferier har fått en oppsving, som her til Roma. Foto: Riccardo De Luca / AP / NTB

Zachrisson tror at akkurat disse ordene fikk folk til å tenke at det nå er greit å reise igjen.

Landsjefen sier at antallet bestillinger har mangedoblet seg fra det lave nivået av bestillinger som har vært fram til nå.

Favoritten

De fleste av Ving-kundene som bestiller nå, har planer om å reise i vinter. Men flere har også bestilt helt frem til høsten neste år, opplyser landsjefen.

Høstferien er mer eller mindre utsolgt, ifølge selskapet.

En destinasjon peker seg ut blant bestillingene hos Ving: Kanariøyene.

– Det er sesongens store reisemål, sier Zachrisson.

Også TUIs kunder har de spanske øyene som mål, nærmere bestemt Gran Canaria.

Det opplyser pressevakt Kevin Brevik i turoperatørselskapet.

VARME: Mens det er minusgrader i Norge, er det mange nordmenn som har planer om å reise til Gran Canaria i vinter, ifølge turoperatører. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Selskapet har hatt en økning i bestillinger på 185 prosent fredag og lørdag sammenlignet med de samme dagene uka før.



– Det er et høyt tall i forhold til det vi har hatt under pandemien. Vi er kjempeglad for det, sier Brevik til TV 2.



De aller fleste bestiller ferier for vinteren, og et klart flertall skal til Gran Canaria.



– Underdekket behov

Det er imidlertid ikke bare til varme strøk folk vil reise til nå.

Også hos Color Line renner det inn bestillinger.

– Nærmest på sekundet da kunngjøringen kom, kom bestillingene, sier kommersiell direktør Frode Hansen i Color Line til TV 2.

ØKER: Color Line øker kapasiteten som følge av økte bestillinger. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fredag så de en økning på 50-70 prosent i solgte billetter sammenlignet med dagen før og samme dag forrige uke.

– Det er tydelig at reising har vært en underdekket behov, sier Hansen.

Direktøren sier at folk bestiller på alle linjer, og sier at flere nå har bestilt for høstferien om et par uker (40 og 41). Flere bestiller også for julebordsesongen, opplyser han.

Frode Hansen, konserndirektør salg og marked, Color Line. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Økt kapasitet

På grunn av kraftig etterspørsel har Color Line økt kapasiteten på skipene. Det at flere bestiller gjør at nesten ingen av de ansatte i rederiet er permitterte.

20 av rundt 2000 ansatte er permittert, opplyser Hansen, og sier at de har mål om at alle skal tilbake i jobb.

Også turoperatøren Ving vurderer å øke kapasiteten ettersom mange bestiller billetter.

– Vi har redusert, redusert og redusert. Nå ser det ut som at vi kan endre flyprogrammet den andre veien, nemlig øke, sier Zachrisson, og understreker at det forutsetter at folk bestiller reiser.