– Var fare for at folk ble trampet i hjel

Mye folk og fyll gjorde gjenåpningsnatten svært hektisk for politiet i enkelte byer. Til sammen 86 personer våknet opp i arresten etter festnatten.

Det var full fest over store deler landet da koronatiltakene ble fjernet lørdag.

Det er særlig i byene Oslo, Bergen og Trondheim det har vært et kaos av feiring, mye folk i gatene, lange køer og slagsmål.

TV 2 har tatt ringerunden til alle politidistrikt. De fleste melder om en svært travel natt.

I Trondheim fryktet de at folk ble trampet i hjel i køen til utestedene.

– Folk svimte av i køene til utestedene. Det har vært et stort fysisk press, som kanskje har vært det skumleste. Det har vært fare for at folk ble trampet i hjel, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt, og fortsetter:

– Men det har gått bra, sier han, og opplyser at 13 personer har vært innom arresten i forbindelse med utelivet.

FULLT: Fullt hus og stormende jubel på utestedet Horgans da Oslo åpnet opp igjen etter nedstenging. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fra det ene til det andre

Utenom køkaos sier Hollingen at det har vært en arbeidsom natt med mange meldinger inn til politiet og ekstremt mye folk ute.

Også andre politidistrikt beskriver gjenåpningsnatten i samme ordelag.

– Vi har kjørt fra oppdrag til oppdrag. Noen oppdrag har vi måttet nedprioritere, som natteuro, fordi det har vært alvorligere saker, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til TV 2.

Likevel påpeker hun at det ikke har vært noen alvorlige hendelser.

– Det er ikke sånn at det har vært nyttårsaften-tilstander med full arrest. Alt i alt har det gått greit, sier hun.

Politidistriktet har satt én person i arresten i natt for drukkenskap.

Full fest og allsang på utested i Oslo: – Helt nydelig

Høyt antall arrestasjoner

Oslo er den byen hvor det var flest folk ute i natt.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sier det har vært svært mange folk i sentrum av byen.

– Det er merkbart flere folk i bybildet enn det som har vært vanlig, selv om det har vært en økning siden sommeren, sier han.

TRAVELT: Politiinspektør Egil Jørgen Brekke sier politiet har hatt det travelt, men sier de var forberedt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det har også vært god stemning, sier Hekkelstrand.

I Oslo hadde de litt over 190 oppdrag, noe som er færre enn en normal nyttårsaften.

– Det har vært noe mer hektisk enn normalt, men ikke mer enn nyttårsaften eller 17. mai eller andre dager hvor vi normalt har større press, sier politiinspektør Egil Jørgen Brekke på en pressebrief.

De hadde to alvorlige hendelser å hanskes med i natt, en knivstikking og en alvorlig voldshendelse. De har ikke alvorlige skader. Ingen er pågrepet.

Tolv personer har vært i arresten i Oslo natt.

I nabodistriktet Øst ble det «som forventet», sier operasjonsleder Trond Lorentzen.

Også de har hatt tolv personer i arresten i natt som er utelivsrelatert.

– Det er et relativt høyt tall, særlig nå under pandemien, sier han.

Selv om Øst politidistrikt både oppbemannet både ute og inne, ble det travelt, sier Lorentzen.

– Ikke så gæli

Til tross for mye folk ute i gatene en rekke steder i landet, har det ikke vært noen store alvorlige hendelser, melder flere politidistrikt om.

– Det var ekstremt mye mennesker ute og et stort trykk for politiet og operasjonssentralen. Men i det store og det hele har vi ikke hatt noen store hendelser, forteller operasjonsleder Lars Hyber i Agder politidistrikt til TV 2.

Også de satte tolv personer i arresten i natt, hvor stort sett alle tilfellene går på ordensforstyrrelser og beruselse.

I Sør-Vest politidistrikt står Stavanger for halvparten av oppdragene de hadde i distriktet i natt.

Fem personer ble satt i arresten der i natt av årsaker som knyttes til festlighetene, som beruselse og ro og orden.

TETT I TETT: Det var trangt om plassen på Justisen i Oslo i natt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det har vært en travel natt med mange oppdrag knyttet til fest og feiring. Mange ordensforstyrrelser, bortvisninger og uro, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt.

Sør-Øst politidistrikt oppsummerer natten som følger:

– Natten ble bedre enn fryktet og ikke så gæli. Vi har sluppet unna de helt store alvorlige hendelsene, sier operasjonsleder Tore Grindem.

De har satt 13 personer i arresten i natt.

– Merket at tiltakene er avsluttet

Innlandet politidistrikt sier at det i hovedsak har «gått greit» i natt. De satte fem personer i arresten i natt.

– Vi merket at tiltakene er avsluttet og fra alle våre større byer ble det rapportert om mye folk på byen, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft.

I Møre og Romsdal har det ikke vært noe spesielt med denne natten.

– Vi har ikke merket noe spesielt til åpningen. Vi har hatt en normal helg som vi har hatt de siste helgene. Det har vært litt ordensoppdrag og ordensforstyrrelser på tettsteder, men ikke noe utover det, sier operasjonsleder Arild Reite.

KØ: Lange køer utenfor Louise på Aker Brygge i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

De har satt fire personer i arresten i natt.

Nordland politidistrikt sier at det ikke ble så ille som fryktet.

– Vi har hatt en travel natt, uten at det ble det trykket som man kanskje skulle tro. Det har vært køer og litt amper stemning, og tilløp til håndgemeng noen steder, men det har ikke vært de helt store hendelsene. En natt vi kan si at begynner å ligne litt på sånn det var før pandemien, sier operasjonsleder Kai Eriksen.

Eriksens kollegaer måtte ta med totalt fem personer i arresten som følge av fyllebråk.

– Ikke stor ståhei

Lenger nord i landet, i Troms, har de hatt generelt mange oppdrag knyttet til ordensforstyrrelser, særlig i Tromsø sentrum.

– Det er nok en god del mer enn det som ville vært en normal lørdagskveld før pandemien, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt.

De har satt to i arresten, men Meyer sier det kunne vært flere, men sier de prioriterte å ha politifolk ute i gatene.

Finnmark politidistrikt oppsummerer natten som en «normal natt til søndag».

– Det har ikke vært noen ekstraordinære hendelser. Det er to personer som har vært innom arresten, og det er det. Det er ikke noe mer enn det som er helt normalt, sier operasjonsleder Leo Johansen og fortsetter:

– Det har vært på det jevne og ikke stor ståhei-feiring, for å si det sånn, sier han.