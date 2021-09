Taliban heiste opp lik på åpen gate

Lørdag hang Taliban opp fire lik i offentligheten ved hjelp av en heisekran. Gruppen ønsker å signalisere at kriminelle ikke skal føle seg trygge.

Taliban hang opp døde mennesker fra en kranbil lørdag. Totalt fire lik ble hengt opp på ulike steder i Afghanistan.

Flere bilder viser de avdøde personene hengende fra kranen, dekket i blod.

– De som kidnapper andre, vil ende opp slik, står det på brystet til et av likende.

Folk samlet seg rundt de hengende likene flere steder i Afghanistan Lørdag. Et vitne forteller til nyhetsbyrået AP at ett av likene ble hengt opp midt i sentrum av Herat, og at de tre resterende likene ble fraktet til andre steder av byen for å vises frem offentlig. Foto: AP

– Fremdeles i sjokk

Ifølge tjenestemenn fra Taliban har de avdøde personene blitt tatt for å delta i en kidnapping lørdag. Personene ble drept av politiet.

En telefonselger sier han snakket med en kunde da han så Taliban frakte to døde kropper på lasteplanet av en bil.

– De fortalte folk at fra nå av vil dette skje med alle som forsøker å kidnappe noen, sier vitnet.

Ifølge vitnet var det flere som begynte å synge Allahu Akbar da ett av likene ble heist opp av kranen, skriver The Guardian.

Et annet vitne sier folk løp mot plassen hvor et av likene ble hengt. Rundt neste sving så han enda et lik bli heist opp.

– Jeg så lik bli heist opp i kvartal etter kvartal. Jeg er fremdeles i sjokk, forteller vitnet.

Ifølge Ziaulhaq Jalali, en politimester utnevnt av Taliban, reddet medlemmer av Taliban en far og en sønn som hadde blitt bortført av fire kidnappere. Samme dag skal det ha oppstått skuddveksling mellom disse.

Kidnapperne ble drept under skuddvekslingen, skriver nyhetsbyrået AP.

Ikke trygge

– Målet med denne aksjonen er å varsle alle kriminelle om at de ikke er trygge, sier en anonym kilde fra Taliban til nyhetsbyrået.

Siden gruppen tok kontrollen over Kabul 15. august, har hele verden fulgt med på om gruppen vil gjeninnføre skrekkveldet fra slutten av 1990-tallet. Regimet inkluderte blant annet offentlig steining, amputasjon og henrettelse.

Talibans tidligere justisminister Mullah Nooruddin Turabi sa fredag at gruppa vil gjenoppta henrettelser og amputeringer som avstraffelsesmetode.

Turabi sa fredag at Taliban blant annet vil gjenoppta henrettelser som straffemetode. Foto: Felipe Dana / AP

Da Taliban styrte landet med jernhånd frem til USAs invasjon i 2001, var skrekkveldet blant annet preget av offentlige henrettelser ved Kabuls fotballstadion. Ofte med hundrevis av tilskuere på tribunene.

– Alle kritiserte oss for straffene på stadion, men vi har aldri blandet oss inn i lovene og avstraffelsesmetodene som kom etter oss. Ingen skal fortelle oss hva slags lover vil bør ha. Vi vil følge islam og vi vil danne lovene våre utfra Koranen, sier Turabi til AP.