Beboere evakuert etter brann i firemannsbolig

Saken oppdateres.

Ifølge politiet begynte det å brenne i en motorsykkel, som stod ved en husvegg. Brannen spredte seg så til firemannsboligen.

– Det er åpne flammer og det brenner godt. Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

Beboerne i firemannsboligen ble evakuert.

– Beboerne er evakuert, men vi har ikke oversikt over antallet per nå. Alle på adressen er gjort rede for, sier han.

Det er ikke meldt om skadde personer.

Politiet ble varslet om brannen klokken 23.10.