Opptil 2000 mennesker i kø til ett utested: – Vi frykter hendelser

Det er full fest i Norge i forbindelse med gjenåpningen. I flere byer har det ført til kaos i sentrum og på utestedene.

I Trondheim har personer besvimt i de tettpakkede køene.

– Vi har fått meldinger både fra publikum og patruljer om store folkemengder. Det er lange, tette køer utenfor utestedene. Personer presser på, og det har medført at flere har blitt presset pusten ut av, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim.

AMBULANSE: Det er masse nødetater i sentrum av Trondheim. Foto: Joakim Halvorsen

Flere har besvimt

Politiet samarbeider med helsetjenesten i sentrum av Trondheim.

– Vi har fått melding om at et par stykker har besvimt, men vi har ikke full oversikt nå, sier hun.

Tidligere i kveld har det vært veldig god stemning i Trondheim. Nå mener operasjonslederen at det har skjedd et skifte.

– Tidligere har det vært veldig god stemning. Nå begynner vi å se tendenser til amper stemning, sier Lægdheim.

– Er dere bekymret?

– Det blir en hektisk kveld.

Operasjonslederen opplyser at politiet jobber sammen med vaktene på utestedene for å organisere køene bedre.

– Vi flytter på folkemengdene der det er nødvendig, sier Lægdheim.

I 23.30-tiden opplyser politiet at situasjonen har bedret seg.

– Det er fortsatt masse folk og alle vil inn. Køordningen var ikke bra nok, men det er rettet opp i, sier operasjonsleder Håvard Høyem.

SAMARBEID: Politiet samarbeider med utestedene om å bedre situasjonen. Foto: Joakim Halvorsen

Opptil 2000 mennesker i én kø

Politiet i Bergen melder om ekstremt mye mennesker i sentrum.

– Det er nå mellom 1500 til 2000 mennesker i kø utenfor utestedet Ricks. Med så mye mennesker, så frykter vi hendelser framover, sier operasjonsleder Eivind Hellesund til TV

Operasjonslederen sier at det lørdag kveld ikke har vært noen alvorlige hendelser.

– Men det har vært flere slagsmål i sentrum. Blant annet måtte en person bli sendt til legen for å sy etter at han ble slått ned. Men en mann slo til en vekter på ett av byens utesteder, sier Hellesund.

Operasjonslederen er spent på hvordan denne natten vil bli.

– Pass på hverandre og pass på at at alkoholinntaket ikke blir for stort, er Hellesunds oppfordring.

FOLKSOMT: Kø ved utestedet Youngs i Oslo. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Slagsmål flere steder

I Tromsø meldes det om slagsmål på et utested.

– Politiet er på stedet med flere patruljer, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

I en oppdatering sier politiet at det var fire eller fem personer som laget dårlig stemning inne på utestedet. Disse er fjernet og bortvist.

– Situasjonen er rolig, men politiet blir på stedet en stund til.

FOLKSOMT: Politiet i Oslo melder om veldig mye mennesker i sentrum. Her fra et av utestedene i hovedstaden. Foto: Pernille Gunnes / TV 2

FOLKSOMT: Politiet har ekstra ressurser ute i Oslo i forbindelse med de store folkemengdene. Foto: Arne Rovick / TV 2

I Oslo meldes det om kontrollert kaos.

– Utgangspunktet er at det er veldig mye folk i bybildet, men et meldes fortsatt om god stemning, sier oppdragsleder Eirik Sandnes.

Han forteller at det er svært lang køer i de mest kjente festgatene i hovedstaden.

– Det er mye folk, men vi er godt bemannet med god tilstedeværelse i byen.