Mener LSK-spissen bør få sjansen på landslaget: – Utfordrer deg til å finne noen bedre

Men da Lillestrøms toppscorer satte inn straffereduseringen i 1-2-tapet mot Tromsø, var Solbakken allerede dratt fra Åråsen.

– Det tenker jeg ikke noe på, sier Lehne Olsen bestemt.

Men tross skuffelse etter nederlaget, innrømmer Lehne Olsen at det var stas at landslagssjefen tok turen til Åråsen.

– Ja, det er moro det. Men jeg bryr meg mest om kampen, og den var kjedelig. Vi har levert tre svake hjemmekamper nå. Det er ikke godt nok. Dette må vi lære av, og rette på så fort som mulig, forklarer Lillestrøm-spissen.

Skadetrøbbel

Tirsdag tar Ståle Solbakken ut landslagstroppen til dobbelen mot Tyrkia og Montenegro i oktober.

Torsdag kveld pådro landslagsspiss Alexander Sørloth seg en skade i oppgjøret mellom Real Sociedad og Granada. Trønderen rekker ikke landslagsoppgjørene mot Tyrkia og Montenegro.

Spisskollega Erling Braut Haaland måtte stå over kampen mot Mönchengladbach lørdag kveld etter det Borussia Dortmund kalte et «muskulært problem», men landslagslege Ola Sand bekreftet kort tid etterpå overfor TV 2 at landslagskampene ikke står i fare.

Solbakken har tidligere meldt at én av formspissene fra Eliteserien kan få seg en Tyrkia-tur. I tillegg til Lehne Olsen, er det nærliggende å tro at konkurransen står mellom Ohi Omoijuanfo fra Molde, Glimt-spissen Erik Botheim og Vikings Veton Berisha.

Krystallklar Helland

Forrige samling var det Botheim som ble troppens spissbidrag fra Eliteserien.

– Jeg utfordrer deg til å finne noen spisser som har vært i bedre i ligaen i år, er dommen fra Pål André Helland på spørsmål om lagkameratens sjanser.

30-åringen fra Moelv har levert 18 mål på 20 kamper for de høytflyvende kanarifuglene denne sesongen.

– Han (Ståle Solbakken) fikk to fluer i en smekk i kveld. Han fikk sett Thomas og fikk sett kampen. Men laget fungerer ikke i dag. Thomas blir veldig ensom på topp der, sier Bakke, før han fortsetter:

– Men jeg tror ikke det ødelegger noe for ham at han ikke kom på scoringslisten i kveld.

– Satte han ikke et straffespark, da?

– Ja for faen. Ja, det gjorde han jo, sier Bakke, før han bryter ut i latter.

– Det var en veldig fin straffe også. Nei, hva skal jeg si? Han burde fortsatt være i den diskusjonen på lik linje med andre, avrunder LSK-treneren.