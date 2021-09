MC-fører tatt i 160 km/t i 60-sone

Politiet målte uvanlig høy fart da de hadde kontroll i Sola utenfor Stavanger lørdag kveld.

En motorsykkel kom susende i alt for høy fart.

MC-føreren ble målt til 160 kilometer i timen i 60-sonen.

Det betyr at personen på tohjulingen ikke bare mister førerkortet, men kan også vente seg fengselsstraff.

Grensen for å få fengselsstraff i 60-soner er all hastighet over 115 km/t.