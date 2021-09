Dette er de største VM-favorittene

Vi skal ikke mange årene tilbake før Alexander Kristoff hadde vært blant de aller største favorittene. En lang og hard løype uten altfor mange høydemeter, der de rene spurterne kommer til å bli kjørt av.

Men problemet til vår mesterskapsslugger er utviklingen på nivået på de beste klassikkerrytterne de siste året.

I «Hagenes-bakken», som vi nordmenn nå ydmykt kan døpe rittets nest siste bakke, kommer det til å eksplodere. Ryttere som Julian Alaphilippe (Frankrike), Mathieu van der Poel (Nederland), Wout Van Aert (Belgia) og Sonny Colbrelli (Italia) har vanvittige akselerasjoner i sånne typer bakker. Dermed kommer det til å bli sprengt, og med deres kjørevillighet og styrke, vil det være svært krevende for feltet å samle det.

Kristoffs håp

Vi har sett i både junior- og U23-klassen at det har blitt soloseire etter angrep i bakken snaue seks kilometer før mål. Bak der har det vært reduserte felt som har gjort opp om de resterende medaljene.

Der kommer Kristoff til å sitte, og der har han gode kort på hånden.

Kristoffs håp er at det samler seg, men i herrerittet, med den styrken man har på de rytterne som ikke ønsker spurt, blir det svært vanskelig.

Det var riktignok meget lovende det Alexander Kristoff viste i Eschborn-Frankfurt forrige søndag. I den kuperte og tøffe delen av rittet, ble han aldri satt ordentlig under press. Han var virkelig på hugget og klatret bra. Etter en liten sykdomsperiode som oppsto under EM, kan vi også forvente at formen skal være stigende frem mot søndagens fellesstart.

I spurten i det rittet rotet han det litt til, men det blir sannsynligvis færre rene spurtere på oppløpet i Leuven.

Kristoffs håp er at det blir uenigheter i den eventuelle gruppen som kommer av gårde i Hagenes-bakken, og at det sitter nasjoner med interesser om å samle det bak.

De største favorittene

De fire jeg nevnte innledningsvis, må også regnes som de fire største favorittene i dette rittet.

Jeg har imidlertid problemer med å se for meg Julian Alaphilippe som verdensmester igjen. Det er fordi bakkene er for korte til at han klarer å kjøre fra sine argeste konkurrenter som alle har bedre avslutninger enn det franskmannen har.

Wout Van Aert er nok den største favoritten. Han har den beste spurten nesten uansett hvem han sitter med, og hjemmehåpet føler seg nok sikker på den. Utfordringen hans i mesterskap har vært at alle har sett på ham som den største favoritten, og håpet til ryttere som for eksempel Alaphilippe, er at andre ser på Van Aert når luker skal tettes.

Van Aert har også med seg Remco Evenepoel som kan bli en viktig brikke i søndagens ritt. Han kan både sendes av gårde og kjøre solo, men også være en luksushjelperytter for Van Aert og bidra til at sølvvinneren i temporittet slipper å måtte tette lukene alene slik som i OL.

Sonny Colbrelli flyr om dagen og tok en overbevisende seier i EM på hjemmebane. Italieneren håper på et hardt ritt der han kan avgjøre i spurten i en mindre gruppe, men han er tregere enn Van Aert, noe som gjør det vanskelig for ham. Mathieu van der Poel har slitt med ryggen etter velten i OL i terrengsykling, men har gjort det meget skarpt i mindre ritt etter at han har vært tilbake. Han blir fort en x-faktor i dette rittet – en rytter som virkelig kan finne på hva som helst, når som helst.

Flyvende dansker

Danskene har hatt en helt vanvittig sesong hittil og har blant de råeste kollektivene. Vuelta-helten Magnus Cort er kanskje deres sterkeste kort, og mesterskapsspesialisten Michael Valgren er i strålende form.

Legg på 2019-verdensmesteren Mads Pedersen og Flandern-vinneren Kasper Asgreen, så har man fire kandidater som alle potensielt kan ta medalje.

Danskenes utfordring blir å vippe rittet i sin favør. Det må de gjøre med å spille ut kortene sine riktig, være med i det som går av farlige brudd, gjerne med flere ryttere, og spille på hverandre. Danmark har på forhånd sagt at de skal «kjøre som QuickStep», og det har de absolutt mannskapet til.

I tillegg må Slovenia nevnes. De stiller med både Primoz Roglic og Tadej Pogacar, men dette er ikke en løype for dem. De har utvilsomt kapasiteten til å sette sitt preg på dette rittet, men det er en helt annen slovener jeg tenker på som gullkandidat.

Matej Mohoric vant to etapper i Tour de France og har fortsatt med overbevisende kjøring utover høsten. Han er mer enn god nok til å holde unna alene, men han er også avhengig av å kvitte seg med raskere ryttere.

De øvrige norske

Norge har et bra lag til denne løypen, men nivået er såpass høyt at vi ikke kan forvente at Norge tar kontroll og sørger for at Kristoff får det som han vil.

Uno-X-rytterne Rasmus Tiller og Markus Hoelgaard hadde begge vært blant outsiderne dersom dette hadde vært et ritt på et lavere nivå. Med alle de sultne ulvene som er til start her, skal disse to få det vanskelig. Jeg mener likevel Norge er tjent med å sende en av disse med i en gruppe inne på de siste syv-åtte milene.

Rasmus Tiller har vist at han er meget god i de korte, eksplosive bakkene, og vi skal ikke bli overrasket om han er med svært lenge i finalen.

Sven Erik Bystrøm blir svært viktig for Kristoff. Han er på stigende formkurve etter velten i NM, og gjorde en god jobb for sin kaptein i Eschborn-Frankfurt. Kristoff kan virkelig stole på rogalendingen i en løype som på søndag.

Vegard Stake Laengen blir en ren hjelperytter og blir viktig på de første 200 kilometerne med å ta vind, hente drikke og jobbe for Kristoff. Odd Christian Eiking er jeg litt mer usikker på hva kan bidra med. Etter en hektisk høst, har ikke askøyværingen vært i den råeste formen i det siste, og løypa er ikke tøff nok til at han kan sette sitt preg på det. Han har heller ikke den råeste posisjoneringsevnen som er en viktig egenskap søndag.