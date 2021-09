Full gjenåpningsfest i Norge: – Det er dans i gatene

Politiet forteller at de ikke har sett så mye folk i gatene siden 17. mai.

Klokken 16 ble de aller fleste koronarestriksjonene lettet. I de fleste norske byer er det full feiring lørdag – i noen kanskje mer enn andre.

I Stavanger minner feiringen om nyttårskvelden. Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) holdt tale på torget, mens raketter ble skutt opp.

– Me e tebage! sa hun til jubel fra en stor forsamlingen.

TALE: Ordfører Kari Nessa Nordtun holdt tale i forbindelse med gjenåpningen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

#Stavanger God stemning i forbindelse med gjenåpning ! pic.twitter.com/NuK8lLne6e — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) September 25, 2021

– God stemning

Politiet forteller at det god stemning i byen under gjenåpningsfeiringen.

– Jeg har ikke sett så mange mennesker ute i gatene siden 17. mai, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt.

Like før 21 er byfyrverkeriet ferdig og samlingen på torget over. Trolig fortsetter feiringen for mange på byens utesteder.

– Det er god stemning og dans i gatene. Vi har foreløpig ikke fått noen meldinger om bråk. Det er bare mye folk som hygger seg og feirer gjenåpningen, sier han.

EUFORI: Folk danser i gjenåpningseufori i Fargegata i Stavanger. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Allsang og kø i Oslo

Også i gatene og på utestedene i Oslo merkes gjenåpningen.

Utenfor utestedet Heidis Bier Bar ved siden av Oslo rådhus var det lange køer av feststemte mennesker.

– Det er helt nydelig. Det er godt å være ute blant folk igjen, sier Amund.

#Trondheim Status "Gjenåpningsmarkeringen" Veldig mye folk i sentrum, trengsel i køene ved utestedene. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) September 25, 2021

Det er allsang og dans tett i tett på dansegulvet.

– Det blir å få løs dansefoten igjen, ja, sier han.

Han får støtte av en festglad venninne.

– Det er bare så herlig. Vi skal være her til stengning og så blir det nattmat, sier Birgitte.

NTBs fotograf befinner seg utenfor utestedet Justisen i Oslo, og melder at køen er opptil 65 meter lang.

KØ: Det er lang kø ved utestedet Justisen lørdag kveld. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Politiet i Oslo sier at gjenåpningen så langt har gått rolig for seg i hovedstaden.

– Det knytter seg spenning til gjenåpningsfeiringen. Men per nå er ingen meldinger som vi har måttet rykke ut på, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen til TV 2.