Inger (97) og Dag Georg (75) feiret gjenåpningen: – Mange er lettet

– Hipp hipp, sier Dag Georg Storhaug og skåler med Inger Bjureid.

Mens det er folkefest i gatene i de største norske byene, følger beboerne på Nordseterhjemmet i Oslo spent med på gjenåpningen på TV.

De eldre som bor der har vært blant de mest sårbare menneskene gjennom pandemien. De har levd med ekstremt strenge smittevernregler og kunne ikke ha besøk av familie før de ble vaksinert.

Lørdag har de på seg partyhatten. De er samstemte om at det er deilig at koronarestriksjonene er opphevet.

– Jeg håper og tror at mange er lettet i dag, sier Storhaug.

FEIRER: Dag Georg Storhaug feirer med Inger Bjureid på Nordseterhjemmet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det verste

Storhaug tror ikke han tidligere har opplevd noe som har vært så inngripende i livet som pandemien har vært.

– Dette har nok vært det verste. Derfor er jeg glad for at den blir borte, sier han.

75-åringen forteller at korona har vært temaet på sykehjemmet hele lørdag. Beboerne har snakket om hvordan de skal legge usikkerheten bak seg.

– Jeg håper at alle får en feiring, som viser at vi kan slappe litt igjen. At vi ikke trenger å være så anspente og usikre lenger, sier Storhaug.

Han forteller at han føler med regjeringen og helsemyndighetene som har måttet fatte beslutningene.

– Jeg synes synd på de som styrer og steller for de har vært veldig usikre, og det har spredt seg til oss.

MER NORMALT: Inger Bjureid forteller at det har vært ganske normalt på sykehjemmet siden alle ble fullvaksinert. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Gøy å se

– Det gøy å se at det er moro i dag. Også er det veldig bra at det er over, sier Inger Bjureid.

Over TV-skjermen ruller bilder av mennesker som klemmer, spiller musikk og danser i gatene rundt i norske byer.

Bjureid drar paralleller fra dagens feiring til frigjøringsdagen etter krigen.

– Det er litt likt selv om det er ganske annerledes. Da var det også forbud, men da var mye mer som var forbudt. Etter krigen gikk det jo også veldig sakte. Vi var fattige og hadde for eksempel ikke frukt, sier hun.

97-åringen forteller at hun var den første på sykehjemmet som fikk vaksinen og ble beskyttet.

– Det er veldig bra.

Lørdag kveld nyter de vin i glasset for å feire gjenåpningen.

VANER: FHI-direktør Camilla Stoltenberg oppfordrer alle til å huske på de gode vanene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Usikker vinter

Regjeringens beslutningen om full gjenåpning, er i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Det er svært gledelige nyheter at regjeringen nå har besluttet å fjerne de fleste restriksjonene, sa direktør Camilla Stoltenberg i FHI. i en pressemelding.

FHI vurderer at epidemien de nærmeste ukene mest sannsynlig vil bli mindre og etter hvert stabilisere seg på et lavt nivå. Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning, og vaksinasjon har dermed tatt brodden av epidemien.

Selv om epidemien nå er under kontroll, er det betydelig usikkerhet knyttet til vinteren både med tanke på koronavirus, influensavirus og andre infeksjonssykdommer.

– Husk på de gode vanene, vask hendene, host i papirlommetørkle eller albuekroken, hold deg hjemme og test deg hvis du er syk, sa Stoltenberg.