LSK gikk på sitt tredje strake hjemmetap da Tromsø tok tre meget viktige poeng

(Lillestrøm - Tromsø 1-2) Da Regjeringen annonserte at de nasjonale koronatiltakene skulle fjernes to timer før avspark mellom Lillestrøm og Tromsø inviterte hjemmelaget til folkefest. Den festen ble slukket av Tromsø.

– Vi har litt å revansjere etter to hjemmetap på rad. Vi vil vise oss fra en bedre side i morgen og forhåpentligvis får vi gitt tre poeng og ålreit fotball til de som møter opp.

Det sa Lillestrøms toppscorer Thomas Lehne Olsen til TV 2 like etter at nyheten om at Åråsen kunne fylles til randen igjen kom fredag ettermiddag.

Det var generelt mye glede å spore på Åråsen dagen før kamp, men et Tromsø-lag som kjemper en intens kamp for å overleve i Eliteserien i år ville gjøre noe med det.

Niklas Vesterlund sikret Tromsø ledelsen etter 27 minutter sa han tuppet et innlegg i mål. I andre omgang økte August Mikkelsen ledelsen etter lekkert forarbeid fra Eric Kitolano.

Lillestrøm gjorde flere bytter forholdsvis tidlig i den andre omgangen og la ned en real sluttspurt i jakten om poeng. Lehne Olsen sikret for liv i kampen igjen da han på overtid satte et straffespark i mål. Til tross for det klarte Tromsø å stå distansen ut og sikret seg dermed tre poeng på Åråsen.

– Jeg er skuffet nå for vi har satt oss i en posisjon som nyopprykket hvor vi ikke trenger å se oss så mye bakover. Vi kan spille med entusiasme og ikke bekymre oss for noe som helst. Men det ble seigt i dag. Sånn er fotballen noen ganger og det er vanskelig å gi et konkret svar på hvorfor, sier LSK-trener Geir Bakke til TV 2 etter kampen.

Tabellsituasjonen

Det betyr at Lillestrøm taper terreng i forhold til medaljekampen. Nå står kanarifuglene med 34 poeng etter 20 kamper og ligger på en femteplass i Eliteserien. På plassene over ligger Glimt (38 poeng), Molde (37), Kristiansund (35) og Rosenborg (34). De fire lagene har imidlertid én kamp mindre spilt enn Lillestrøm.

For Tromsøs del kan de tre poengene vise seg å være ekstremt viktige. Før kampen lå de kun to poeng over Mjøndalen som ligger på kvalik-plassen til nedrykk. Nå har avstanden økt til fem poeng og dermed har Tromsø sikret seg et fint utgangspunkt for de ti gjenværende kampene i sesongen.

– Det er veldig viktig. Vi har slitt i hele år selv om vi har hatt gode prestasjoner. Å komme hit og få en god opplevelse betyr mye for oss. Nå får vi prøve å ta med oss en god følelse og så prøve å vinne får første hjemmekamp i neste uke, sier Tromsøs midtstopper Jostein Gundersen til TV 2.

Godset med storseier

Det var imidlertid ikke den eneste kampen som ble spilt lørdag kveld. Strømsgodset tok også i mot Sarpsborg hvor det hele ble en stor fest for hjemmepublikummet.

Der var det Lars Vilsvik som åpnet showet etter 27 minutter. Deretter la Jack Ipalibo og Tobias Gulliksen på til 2, og 3-0 før pausen.

I andre omgang sørget Ari Leifsson og Jordan Attah Kadiri for at Strømsgodset til slutt kunne juble for en overlegen 5-0-seier.

