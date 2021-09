Liverpool snublet i utrolig seksmålsthriller

Brentford - Liverpool 3-3

Nyopprykkede Brentford har allerede yppet med flere storfisker denne sesongen. I lørdagens kamp mot Liverpool skjedde det igjen.

I en kamp som svingte noe voldsomt lagde Curtis Jones 3-2-målet etter 67 minutter, men Yoane Wissa chippet inn 3-3 åtte minutter før fulltid.

På overtid var Pontus Jansson millimetere unna å score selvmål, men Brentford-keeper David Raya dro frem noe spesielt for å hindre mål. Dermed endte det med poengdeling i Vest-London. Liverpool troner likevel på topp i Premier League etter seks spilte kamper.

– Det er en berikelse for Premier League å ha denne gjengen oppe, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt om Brentford.

Keeperhelten Raya sier at det ene poenget føles som en seier.

– Det var en vill kamp! Jeg er fornøyd med prestasjonen min, sier Raya, som gjorde noen helt sensasjonelle redninger.

– Han burde hatt nummer ti

Liverpool-manager Jürgen Klopp tok seg også tid til å hylle motstanderkeeperen.

– Keeperen burde hatt nummer ti på ryggen med måten han spilte på, sier en smilende Klopp.

– Jeg vet ikke om å nyte er det rette ordet, men det var en vill tur. De fortjente tre mål med måten de spilte på. Vi klarte ikke å håndtere de lange ballene. Vi skulle scoret flere. Men de fortjente det.

Jürgen Klopp og Thomas Frank hadde mye å holde utkikk etter i lørdagens kamp. Foto: Rui Vieira

Tyskeren er klar på at lagets hans skapte nok muligheter til å vinne kampen.

– Vi skapte mange store sjanser og spilte bra offensivt. Disse tingene skjer. Det var en spektakulær kamp, og Brentford fortjente ett poeng, sier Klopp.

Slik var kampen

Tidlig i omgangen viste Ajer seg frem med positivt fortegn. Den norske stopperen kastet seg frem og hindret Liverpool i å ta ledelsen da han klarerte forsøket fra Mohamed Salah.

Etter 27 minutter viste Brentford frem en velregissert dødballvariant som ble belønnet med scoring. Ivan Toney endte med å hælflikk til Ethan Pinnock, som enkelt satte inn 1-0-målet.

Men Liverpool brukte ikke lang tid på å komme tilbake da Diego Jota headet et presist innlegg fra Jordan Henderson i mål til 1-1.

– Det er en herlig heading, sier TV 2-ekspert Stamsø-Møller.

På tampen av omgangen var det smått utrolig at ikke gjestene tok ledelsen. Et skudd smalt i stolpen bak en liggende Brentford-keeper Raya. Returen falt til Jota, men fra liggende posisjon klarte keeperen å sprette opp og redde forsøket på mesterlig vis.

– Det er den sykeste redningen i Premier League denne sesongen. Det er nesten naturstridig, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Salah sendte Liverpool i ledelsen

Syv minutter ut i den andre omgangen klarte Salah å overliste Raya etter en følsom pasning fra Fabinho. Assistentdommeren løftet flagget, men en VAR-sjekk godkjente scoringen.

– Det er en fantastisk bevegelse og en fantastisk avslutning, sier TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Men Brentford lot seg absolutt ikke knekke. Etter 62 minutter kom utligningen. Ajer sendte et innlegg inn i feltet, og først dunket Pontus Jansson ballen i tverrliggeren fra kort hold. På returen trengte Vitaly Janelt to forsøk på å krige inn 2-2-målet.

Og det var flere mål i vente i Vest-London. Kun fem minutter etter utligningen fyrte Curtis Jones løs fra distanse. Skuddet gikk via en uheldig Ajer og i mål bak Raya.

– Det er hardt. Jeg tror keeper hadde tatt den om den ikke gikk borti Ajer. Han er uheldig der, sier Stamsø-Møller.

Kort tid senere fikk nordmannen muligheten til å teste Alisson da han var på vei gjennom, men et litt for svakt førstetouch gjorde at det ikke ble en stor sjanse.

Etter 81 minutter smalt det igjen likevel. Det ble kaos i Liverpool-boksen, og det hele kulminerte i at innbytter Yoane Wissa chippet ballen over en liggende Alisson og i mål til 3-3.

– Det er virkelig godt gjort! Det er så mye vilje og krefter i dette laget, sier Stamsø-Møller.

Dramatisk avslutning

I det 86. minutt sendte Ivan Toney hjemmefansen til himmels da de trodde han hadde laget et potensielt seiersmål, men linjedommeren vinket korrekt for offside.

På overtid jaktet begge lagene scoring. Og Liverpool kom nærmest. Jansson blokkerte et innlegg og holdt på å sende ballen i eget nett, men Raya kom til unnsetning igjen.

Liverpool topper likevel tabellen med sine 14 poeng, men Brighton kan faktisk ta seg forbi om de vinner mandagens kamp. Brentford ligger niendeplass med ni poeng.