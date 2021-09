Gamst etter spesiell utvising: – Han blåser fløyten rett i trynet på meg

Det var 35 minutter ut i kampen mellom Alta og Senja at den tidligere landslagsspilleren fikk marsjordre av dommer Herman Holthe.

Det hele begynte med et innkast som Gamst Pedersen mener gikk feil vei.

– Det er et innkast som jeg mener er vårt som vi ikke får. Så jeg roper på at det er vår ball. Da roper dommeren tilbake: «Kom til meg.» Så går vi mot hverandre, og jeg tråkker han på tærne ved et uhell. Jeg sier sorry og får gult kort, forklarer Gamst Pedersen til TV 2.

– Så blåser han fløyten rett i trynet på meg. Da reagerer jeg på det ved å si «hold kjeft», og får det andre gule, sier en lettere oppgitt Gamst.

Den tidligere Premier League-stjernen forteller at han snakket med dommeren etter kampen.

– Jeg syns forklaringen er tynn. Vi pratet etter kampen stille og rolig. Da var forklaringen at jeg først hadde gått for aggressivt mot ham og fikk det første gule. Så fikk jeg gult for å si «hold kjeft». Hvis han kaller det for to situasjoner, så er jo det litt rart. Jeg er aldri blitt utvist på prat før, sier Gamst Pedersen.

– Jeg lagde heller ingen frispark i løpet av de første 35 minuttene, påpeker mannen med den presise venstrefoten.

Dommer Holthe forklarer utvisningen slik i en tekstmelding til TV 2: «Morten Gamst Pedersen får gult kort for protester. Protestene vedvarer og han får dermed sitt andre gule kort»

Alta vant kampen 3-1. Det er åtte poeng opp til Hødd på andreplassen som gir kvalik, men Alta har én kamp mer spilt. Kongsvinger leder avdelingen.

Reagerer på den andre utvisningen også

På tampen av oppgjøret fikk også Senja-spiller Oskar Uteng rødt etter to gule rett etter hverandre. Forsvareren lagde først frispark i en løpsduell ved sidelinjen, før han sparket ballen i tribuneveggen sinne.

– Den er jo nesten enda mer komisk. Hvis det er der linjen ligger, så kan det bli mange røde kort, sier Gamsten.

– Det skal være mye entusiasme, prat og litt krangling. Så er man venner igjen etterpå. Sånn er fotballen og sånn kommer det alltid til å være. Det er en del av sjarmen. Men man må skjønne spillet, sier Alta-spilleren.