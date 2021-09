Alejandro Fuentes måtte forlate Skal vi dansen etter sesongens første duell

FORNEBU (TV 2): Skal vi danse ble tårefylt når kjendisene skulle formidle øyeblikk i livene deres som forandret alt. Etter årets første danseduell var det Alejandro Fuentes (33) som måtte takke for dansen.

Den femte sendingen av Skal vi danse var fylt med tårer, vonde og gode minner, og stående applaus. Samtidig som Norge feiret gjenåpningen av landet, danset kjendisene på parketten for mer personlige øyeblikk.

Tårer og stående applaus

Den som imponerte dommerne mest under kveldens sending var programleder Siri Avlesen-Østli (37) som fikk hele 29 poeng av dommerne. Hun fortalte den sterke historien om hvordan det var å besøke adoptivlandet Sri Lanka, hvor hun var vitne til blant annet at hotellet hun bodde på kastet mat når det var barn utenfor som sultet. Dansen var en like sterk skildring av historien.

– Dette var brutalt, det var vakkert, det var ekstremt ærlig og ekte, sa en tydelig imponert Merete Mørk Lingjærde (58) som ga Avlesen-Østli ti poeng for dansen.

Avlesen-Østli var selv utrolig fornøyd med både dansen og koreografien, og innrømmet at tilbakemeldingene fra dommerne betydde ekstra mye når hun var usikker på om hun ville dele noe så personlig med så mange mennesker.

Siri Avlesen-Østli fikk tårer og stående applaus som respons for sin dans. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det føles verdt det når det treffer folk. Når det betyr så mye for meg, og når folk liker det vi leverer, så betyr det ekstremt mye, sa en tydelig preget Avlesen-Østli.

Dommer Morten Hegseth (35) lot seg også røre av den moderne dansen og tok til tårene før han ga Avlesen-Østli en tier.

– Jeg holdt på grine meg ihjel, jeg tror jeg må til psykolog etter sendingen, sa Hegseth med tårer ned ansiktet.

– Beste jeg har sett fra deg

Parene som havnet nederst var Alejandro Funetes (33) og Maria Lie Ramella (24) som danset samba, og Dennis Vareide (31) og Lillian Aasebø (28) som danset slowfox. Til tross for at Dennis havnet nest nederst etter dommerpoengene, fikk han også sin høyeste poengsum så langt med 19 poeng.

Dommer Mørk Lingjærde, som innrømmer hun har vært hard i tilbakemeldingene til Vareide, lot seg imponere denne gangen.

– Du har utviklet deg, dette er det beste jeg har sett av deg frem til nå, sa Mørk Lindgjære.

Dommer Trine Dehli Kleve (60) lot seg også imponere av slowfoxen til Vareide.

– Hvem hadde sett deg danse en sånn slowfox for fire uker siden? Ingen! Du gir ikke opp, og står på, sa Kleve.

Dennis Vareide imponerte endelig dommerne med sin slowfox. Foto: Espen Solli/TV 2

En tydelig preget og lykkelig Vareide smilte fra øre til øre over tilbakemeldingene, og forklarte til programledere Katrine Moholt (48) og Anders Hoff (45) at han var overveldet over rosen.

– Jeg er helt i sjokk, jeg har ikke ord. Bokstavlig talt, sa han smilende.

Sesongens første danseduell

Det var Maren Lundby (26) og Philip Raabe (21), og Alejandro Funetes (33) og Maria Lie Ramella (24) som havnet i sesongens første danseduell.

– Jeg var misfornøyd med det jeg gjorde i sted, men nå er jeg fornøyd, sa Lundby etter hun hadde danset duellen.

Dommer Dehli Kleve sa seg enig i dette, og følte både Lundby og Fuentes gjorde det bedre i danseduellen enn første dansen på kvelden. Hegseth og Kleve var begge enig om at Lundby var den som fortjente å gå videre. Dette tok derimot ikke Funetes tungt på.

– Jeg har blitt veldig glad i alle, jeg koser meg bare, sa Funetes om å havne i danseduell.

Etter at seerstemmene var talt, var det Alejandro Fuentes som måtte forlate dansen.

– Tusen takk til deg Maria, du er et fantastisk menneske og danser, sa en ordknapp Funetes til dansepartneren når han blir spurt om hvordan han følte det.

– Faen ikke kødd det de driver med!

Fuentes sier til TV 2 at Skal vi danse har vært en fantastisk opplevelse, men at han var forberedt på kveldens utfall.

– Det er jo kjipt, men jeg var forberedt. Det er en berg og dalbane av følelser, sier han til TV 2 over telefon.

Han forteller at det beste med Skal vi danse-opplevelsen var dagene på dansesenteret, og alle han har blitt kjent med av både av de andre kjendisene og danserne. Men det er noen han kommer til å savne mer enn andre.

– Maria og Catalin er de jeg kommer til å savne mest. Maria har fått en stor plass i hjerte mitt, sier 33-åringen.

Det var Alejandro Fuentes og dansepartner Maria Lie Ramella som måtte forlate parketten etter kveldens sending. Foto: Espen Solli/TV 2

Dette sier dansepartner Ramella seg enig i, og forklarer at hun har hatt en utrolig fin opplevelse med Fuentes som partner.

– Han har stor respekt for sporten, og har trent hardt siden dag en. Han har vært kjempeflink, sier hun over telefon.

– Ja, det er faen ikke kødd det de driver med!, legger Fuentes til og ler.

Han forklarer at han kommer til å savne å skap de fine TV-øyeblikkene, og være med inn i en verden som man legger sjelen og hjerte sitt i. Planene for kvelden er derimot å slappe av, og å dra for å møte familien.

– Nå skal jeg hjem og legge meg, og opp kl. 06 i morgen med barna før vi reiser hjem til Kristiansand.

Dette er kveldens danser:

Simon Nitsche (28) og Helene Spilling (25) danset jive til sangen Rebel Yell av Billy Idol, hvor han hedret sin tyske far.

Royane Harkati (28) og Ole Thomas Hansen (22) danset moderne til sangen Vi Lovar av Eva Weel Skram, hvor hun hyllet barna sine til tårer og applaus fra dommerne.

Dennis Vareide (31) og Lillian Aasebø (28) danset slowfox til You’ve Got A Friend In Me av Randy Newman, og Vareide fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne som nå mener han kan nå langt.

Øyvind «Vinni» Sauvik (45) og Rikke Lund (26) danset moderne til Balkong av Unge Ferrari, som han dedikerte til ekskonen.

Alejandro Funetes (33) og Maria Lie Ramella (24) danset samba til Bailamos av Enrique Iglesias, og dette ble hans siste dans på parketten.

Maren Lundby (26) og Philip Raabe (21) danset slowfox til Believe av Mariah Carey og Whitney Houston. Denne uken imponerte dansen hennes seerne ettersom hun havnet i danseduell.

Anniken Jørgensen (25) og Santino Mirenna (27) danset moderne til Styggen på ryggen av Onkel P. Hun formidlet hvordan livet tok en vending etter hun var med i programmet Sweatshop.

Magnus Moan (37) og Ewa Trela (42) danset quickstep til On Top of The World av Imagine Dragons. Moan fikk skryt av dommerne, men dommer Kleve oppfordret han til å by enda mer på seg selv.

Siri Avlesen-Østli (37) og Tarjei Svalastog (23) danset moderne til Ikke som de andre av Sondre Justad, og fikk stående applaus fra salen og tårer fra dommer Hegseth.

Skal vi danse ser du lørdager kl. 19:30 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.