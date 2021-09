– Aldri har en VM-løype passet meg bedre

Alexander Kristoff tror imidlertid ikke at noen av konkurrentene frykter ham.

Se herrenes landeveisritt på TV 2 fra klokken 10.00.

- Jeg føler meg ganske bra. Jeg har en god følelse, sier Norges største medaljehåp før søndagens fellesstart.

Vi møter ham på Thon hotell Zaventem etter at han har vært på en treningstur med det norske laget. Han er i godt humør og har skuldrene senket før han skal forsøke å toppe VM-sølvet han sikret seg under VM i Bergen i 2017.

Sesongen han er i ferd med å legge bak seg bærer imidlertid ikke preg av at noe stort er på gang. Selv om Kristoff har vist formstigning i løpet av høsten, med to etappeseire i Tyskland Rundt, så virker det langt opp til nivået til de største VM-favorittene Wout Van Aert, Mathieu van der Poel og Julian Alaphilippe.

-Jeg er ikke i søkelyset nå og jeg tror ikke de er så redd om jeg henger med, men jeg får håpe at jeg kan overraske dem, sier han.

Alltid god i VM

Kristoff trives imidlertid i Belgia. Selv om han betegner VM-løypa som lettere enn Flandern Rundt, som han vant i 2015, så ser han gode muligheter for et toppresultat.

- Løypa passer meg bra, bedre enn i Bergen-VM. Så får vi se om resultatet kan bli bedre. Den er for all del hard, men bakkene er ikke så lange. Så jeg har tro på at det kan komme en gruppe til mål.

Dette blir hans sjuende VM. Bortsett fra hans debut for Norge i Australia i 2010, så har UAE-rytteren aldri blitt dårligere enn nummer 8.

- Vil du si at dette er din beste mulighet noen gang?

- Løypemessig: Ja. Men formmessig er jeg ikke helt på høyde. Så da blir svaret nei. Jeg hadde alle tiders muligheter i Bergen, men ikke avskriv meg. Jeg har tro på at jeg kan vinne. Men det kan fort bli en 10. plass også.

Belgiske sjef i Belgia

Belgiske Gino van Oudenhove, som er norsk landslagssjef under VM, gleder seg enorm til å lede de norske guttene ut på veiene som han kjenner som sin egen bukselomme.

-Det blir ikke større enn dette. Her blir det alle mot Belgia, som har et sinnsykt sterk landslag og toppfavoritten Wout Van Aert.

Han tror imidlertid ikke at det er mye realisme i at Norge skal hente hjem gullet.

- Da er det ganske mye som skal klaffe. Det er dumt å si at vi ikke har sjanser. Men alle som følger med på sykkel ser at Alexander ikke er på sitt beste. Men han er langt fra dårlig, som han viste i Tyskland nylig. Om alle brikkene faller på plass så er det imidlertid ikke umulig.

- Hvilke brikker tenker du på da?

- Jeg regner med at finalen vil starte tidlig, som vi har sett tendensen til de to siste årene. Men hvis de i front begynner å tenke taktisk, roter det til og det samler seg mot slutten, så er sjansen der. Vi vet hva Alex er i stand til etter 280 km.

Selv om Kristoff er kaptein, så har Norge også sterke kort i Markus Hoelgaard og Rasmus Fossum Tiller. De har vist styrke i det siste, og førstnevnte var med i finalen av EM for to uker siden, der han ble nummer 7 til slutt.

- Vi har et bra lag. Det er mange som har prestert bra. Og vi har ryttere som kan være med på alle typer scenario. Om det samler seg så har vi meg, men hvis det blir hardere så har vi andre som kan levere, mener Kristoff, som også har med Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen og Odd Christian Eiking ut på den belgiske brosteinen.