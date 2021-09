Endelig slipper hun å gi pandemiføringer – dette er oppfordringen til det norske folk nå

Stortingspolitikerne fikk dobbel grunn til å feire lørdag. Statsminister Erna Solberg (H) forteller at hun har blandede følelser.

Stortingspolitikerne skal i avslutningsmiddag for stortingsperioden som har vært. Middagen havet tilfeldigvis på samme dato som gjenåpningen av Norge.

– Avslutningsmiddagen er alltid en fest, men at vi samtidig feirer gjenåpningen, er helt fantastisk, sier Bent Høie (H).

Den Kongelige norske marines musikkorps spiller mens politikerne er på vei inn i Rådhuset i Oslo.

Høie og mannen Dag Terje Klarp Solvang har tatt på seg finstasen før middagen. Det har også avtroppende statsminister Erna Solberg og mannen Sindre Finnes.

FEST: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og kona Cathrine Wergeland. Foto: Naina Helen Jåma / NTB Les mer FEST: Trond Giske (Ap) og kona Haddy Njie. Foto: Naina Helen Jåma / NTB Foto: Naina Helen Jåma Les mer FEST: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og kona Solveig Barstad. Foto: Naina Helen Jåma / NTB Les mer FEST: Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Naina Helen Jåma / NTB Les mer FEST: Sylvi Listhaug (FrP) og hennes mann Espen Espeset. Foto: Naina Helen Jåma / NTB Les mer FEST: Statsminister Erna Solberg (H) og mannen Sindre Finnes. Foto: Naina Helen Jåma / NTB Les mer

– Litt vemodig

Solberg forteller at hun har blandende følelser lørdag.

– Det er veldig flott med gjenåpning. Men det er også en litt vemodig dag for mange siden det er avslutning for Stortinget. Jeg skal fortsette, men det er mange som skal slutte og vi skal skifte regjering, sier Solberg.

Hun forteller at hun har hatt en rolig start på gjenåpningen. Etter å ha lagd koronaregler for det norske folk i halvannet år, vil hun ikke gi noen føringer for hvordan folk skal oppføre seg på gjenåpningsdagen.

– Folk skal gjøre det de har lyst til. Det er det som er så fint med normal hverdag. Folk kan sitte hjemme og kose seg om de vil det, eller de kan gå ut om de vil det, sier statsministeren.

Samtidig minner hun om at det fortsatt er mennesker som er uvaksinert og at det er litt smitte i samfunnet.

– Vi må lære oss å leve med at det er litt smitte, men vi må passe på at vi ikke er overivrige på alt.

Preger festen

Middagen er en avslutning på fireårsperioden for alle stortingsrepresentantene med ledsagere. Middagen blir som regel arrangert i juni, men ble utsatt på grunn av korona.

Ettersom den nye datoen for middagen falt på lørdag etter klokken 16, kan politikerne se frem mot en ganske annerledes feiring enn det som var planlagt.

– Det blir enklere for alle. Dette er mennesker som har jobbet mye sammen i mange år. Nå er det mulig å gi hverandre en klem og slippe å tenke på meteren, så det kommer til å prege festen og det er jeg glad for, sier Høie.

FINSTAS: Høie og Klarp Solvang stilte i bunad. Foto: Finn-Over Hågensen / TV 2

De aller fleste koronatiltakene ble opphevet i Norge lørdag.

– Kjempegøy

Høie og ektemannen hadde en rolig start å gjenåpningsdagen.

På slaget klokka 16, da reglene ble fjernet, åpnet de en DNT-turisthytte.

– Det var nok en litt dempet start på feiring i forhold til hva jeg har sett i Oslo og de andre byene, sier Høie.

Klarp Solvang er generalsekretær i Den norske turistforeningen (DNT), og derfor litt ekstra glad for gjenåpningen.

– Det er kjempegøy. Alle aktiviteter og fellesturer er åpnet. Det tar litt tid før alle hyttene er åpne igjen, men sakte, men sikkert er vi tilbake til normal kapasitet, sier han.