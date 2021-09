Braut Haaland ute med skade

Saken oppdateres!

Erling Braut Haaland er ikke en del av Dortmund-laget som møter Mönchengladbach lørdag kveld.

Klubben bekrefter at nordmannen er ute grunnet et muskulært problem. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Landslagslege Ola Sand skriver følgende i en tekstmelding til TV 2: «Vi fikk vite det for kort tid siden, og det er udramatisk virker det som.»

Marco Reus (capsule irritation) and Erling Haaland (muscular problems) are not in today's squad.



Tidligere lørdag kom beskjeden om at spisskollega Alexander Sørloth mister de kommende landskampene grunnet skaden han pådro seg denne uken.

Norge spiller borte mot Tyrkia 8. oktober og mot Montenegro på Ullevaal tre dager senere. Tirsdag presenterer Ståle Solbakken troppen til kampene.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er bekymret for hvordan skadene kan påvirke landslaget.

– Sørloth og Haaland er våre to klart beste spisser, og om begge de skulle være ute mot Tyrkia er det krise for Solbakken. Vi får bare krysse fingrene for at ikke det blir noe verre, for Norge med og uten Haaland er to vidt forskjellige lag, sier Mathisen.

– Hele kampplanen til Norge må endres om Haaland ikke skulle være klar for å starte. Sannsynligvis starter Solbakken med Haaland som ensom spiss mot Tyrkia, og da er Norge livsfarlige på kontringer. Uten Haaland må Solbakken tenke nytt, og det har han nok veldig lite lyst til. Det gjør at jeg tror at Norge går fra å kunne vinne den kampen, til at jeg tror vi får store problemer.

Landslagsspilleren Mathias Normann måtte også ut med skade i lørdagens kamp mellom Everton og Norwich. Den ferske Premier League-spilleren så ut til å ha problemer med hamstringen.